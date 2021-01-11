الوسط الفني نعى الفنان صادق الدبيس

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انتقل الى رحمة الله الفنان صادق الدبيس عن عمر ناهز الـ62 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان في احد المستشفيات الكويتية وقام بتأبينه عدد كبير من زملائه الفنانين في الوسط الفني الذين تأثروا جدا بوفاته وايضا قامت نقابة الفنانين والاعلاميين بنعيه.

وقد انتقل الراحل الى رحمة الله بعد مسيرة حافلة بمشاركته بالعديد من الاعمال الفنية سواء على المسرح أو الشاشة والاذاعة التي كانت اولى اهتماماته وقد دخل الى المجال الفني كممثل تلفزيوني ومسرحي عام 1983 وشارك في أعمال عديدة، إلا أن شهرته وعطاءه الفني كان مركزاً في الإذاعة سواء البرامج أو المسلسلات وكان يعتبر أحد رواد الإذاعة الكويتية.

وشارك الراحل في العديد من البرامج والأعمال الفنية، منها: سلامتك، وقاصد الخير، وأبناء الغد، وسوق المقاصيص، اما المسرحيات فشارك في «الاميرتين» و«دقت الساعة» و«راجع» و«الأميرات الثلاث» اما في المسلسلات الإذاعية فقد شارك في «صدفة تلاقينا» و«فارس مع النفاذ» و«قلب حنون» و«راعي الديوانية» و«وعند جهينة الخبر اليقين» و«نافذة على التاريخ» وعدد كبير من البرامج الاذاعية التي شارك فيها مع كبار الفنانين.

كما استذكر الراحل عدد من زملاء دربه ومنهم الفنان القدير جاسم النبهان الذي كان متأثرا جدا لفقدان الراحل والاعمال التي جمعته معه في الاذاعة وكان يتمنى ان يكون متواجدا في الكويت لاداء الواجب لكن الظروف حالت دون ذلك لتواجده في الخارج اما الفنانة عبير الجندي فقد وصفته «اخوي الغالي» و«زميلي في مشوار الفن» وايضا كانت هناك تعازي من عدد من الفنانين في الكويت ومنهم سماح وحسين المهدي ومحمد الحملي ومشاري البلام وابرار المفيدي وهبة الدري وزهرة الخرجي وآخرون كما كان هناك تعاز ايضا من فناني الخليج والوطن العربي.

