«رابطة الفنون المسرحية»: سنفتقد نهراً كريماً بالعطاء

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تقدمت الهيئة الإدارية في رابطة أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية وبالإنابة عن اعضائها الكرام بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفنان الكويتي القدير صادق الدبيس، كذلك نتقدم بالتعازي الى جموع الفنانين الكويتيين والخليجيين والعرب في هذا المصاب الجلل، سائلين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. انا لله وانا اليه راجعون.

رحل الدبيس بعد صراع طويل مع المرض غادر ومعه تاريخ تجاوز الأربعين عاما في مجال الدراما التلفزيونية و الاذاعية والمسرح، حيث شارك المغفور له في أكثر من خمسين عملا دراميا برفقة رواد الحركة الفنية في الكويت مثل: عبدالحسين عبدالرضا وسعد الفرج، ابرزها «سوق المقاصيص» و«قاصد خير» وكذلك عرف عنه في سنواته الأخيرة صوته الإذاعي المميز من خلال المسلسلين الإذاعيين العريقين «نافذة على التاريخ» و«عند جهينة الخبر اليقين» وأعمال إذاعية أخرى استلهمت رؤاها من عمق التاريخ الإنساني. شارك الدبيس في أكثر من خمسة أعمال مسرحية للكبار والطفل ومن ابرزها «دقت الساعة».

كما يمتلك الدبيس حنجرة إذاعية ذات كاريزما مميزة اعتادت عليها مسامع متابعي البرامج الإذاعية التاريخية الكويتية، سنفتقد نهرا كريما بالعطاء، رحم الله الفقيد وأبدله داراً خيرا من داره وانا لله وانا اليه راجعون.

