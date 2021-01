Top Movies

إضاءات

Wonder Woman 1984 فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا. للمخرج باتي جينكيز. والنجوم مثل: غال غادوت وكريستين ويج وكريس باين.

The Croods: A New Age فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي. للمخرج جويل كراوفورد. والنجوم مثل: نيكولاس كيدج وايماستون وريان رينولدز.

News Of The World فيلم أكشن ومغامرات ودراما. للمخرج بول غرينغراس. والنجوم مثل: توم هانكس وهيلينا زينجل وستيف بوليز.

Manster Hunter فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا. للمخرج بول آندرسون. والنجوم مثل: ميلا جوفوفي وتوني جا.

Fatale فيلم إثارة للمخرج ديون تايلور. والنجوم مثل: هيلاري سوانك ومايكل إيلي وميكي كولتر.

Promising Yaung Woman فيلم جريمة ودراما وإثارة للمخرج إميرالدفينيل. والنجوم كاري موليجان وبوبورنهام وأليون بري.

Pinocchio فيلم دارما وفانتازيا. للمخرج مايثوغاروني والنجوم مثل: فيديديكو إلاني ودافيد ماروتا وروبيرتو بينيني.

The war With Grandpa فيلم كوميدي ودراما وعائلي. للمخرج توم هيل. والنجوم مثل: روبرت دي نيرو وآوما ثورمان وروب ريغلي.

Alien فيلم رعب وخيال علمي. للمخرج ريدلي سكوت. والنجوم مثل: سيغورني ويفر وجون هرت وتوم سكيرت.

Come Play فيلم دراما ورعب وغموض. للمخرج جاكوب شاشي. والنجوم مثل: جيليان جاكوبس وآزهى روبرتسو وجون غالاغر.