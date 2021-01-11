عبدالرحمن المطيري: الإنتاج الدرامي الكويتي حصد الانتشار المقرون بالنجاح والتميز

إضاءات

استقبل وزير الاعلام وزير الشباب عبدالرحمن المطيري في مكتبه المنتج الكويتي الشاب عبدالله بوشهري بمناسبة النجاحات الكبيرة التي حصدها مسلسل - محمد علي رود - الذي اكتسح سبع جوائز من أصل عشرة من جوائز شعلة -الانباء - من بينها جائزة افضل منتج وأفضل عمل ونص وموسيقى، والتي اهداها بوشهري لمعالي الوزير مثمنا دور وزارة الاعلام على دعمه وتلفزيون الكويت.

وقد اشاد وزير الاعلام وزير الشباب بالفكر الانتاجي الشبابي المتميز الذي يقوده المنتج الشاب عبدالله بوشهري من خلال مجموعة الاعمال التي قدمها بالتعاون مع وزارة الاعلام خلال المواسم الثلاثة الماضية ومناقشة المشاريع الانتاجية الجديدة المشتركة التي تنطلق من استراتيجية وزارة الاعلام بقيادتها الجديدة المقرونة بجيل الشباب.

المعادلة

وخلال اللقاء شدد وزير الاعلام وزير الشباب على أهمية ومكانة النتاجات التي قدمها المنتج بوشهري والذي يحقق المعادلة الانتاجية بالاعتماد على مزج الاجيال وترسيخ قيم المبدعين الكبار مع منح فرص اضافية واكتشافات لجيل الشباب في كل مفردات الحرفة الانتاجية مع ضخامة الانتاج ما منح تلك التجارب لان تحلق بالانتاج الكويتي الدرامي التلفزيوني الى فضاءات بعيدة حيث حصدت الانتشار المقرون بالنجاح والتميز.

كما ناقش الوزير المطيري مع المنتج بوشهري الخطط والمشاريع الانتاجية المستقبلية والتي تلبي احتياجات المرحلة القادمة من تاريخ الاعلام الكويتي في عهده الجديد الذي يعتمد على اطروحات وافكار جيل الشباب ويلبي امالهم ويعبر عن طموحاتهم.

إيجابي

من جانبه ثمن المنتج عبدالله بوشهري دور وزير الاعلام وزير الشباب عبدالرحمن المطيري ودعمه الدائم للمبدعين في المجالين الفني والاعلامي والتحرك الايجابي الذي يقوم خلاله منذ توليه حقيبتي الاعلام والشباب.

كما اشاد المنتج بوشهري بالتوجيهات التي اشار اليها الوزير المطيري والتي ستكون بمثابة النهج للانطلاق بعيدأ بصناعة الانتاج الدرامي التلفزبوني وترسيخ قيمة ومكانة الكويت كمنارة اشعاع وتوهج فني وحاضنة اساسية للابداع الفني والعمل على تصدير المبدع والمحتوى الكويتي الى دول المنطقة والعالم العربي.

الناموس

واشار المنتج بوشهري الى أنه يعمل على انتاج أكبر المشاريع الدرامية الخليجية هذا العام تحت عنوان - الناموس - تأليف الكاتب المتميز محمد انور واخراج المخرج الشاب جاسم المهنا وبطولة كوكبة متميزة من نجوم الدراما الخليجية ومنهم محمد المنصور وهيفاء عادل وجاسم النبهان وخالد امين وبثينة الرئيسي وفيصل العميري وحسين المهدي وفهد عبدالمحسن وعبير احمد وعبدالله بهمن وحصة النبهان ومنى حسين وكم اخر من النجوم.

