سوسن بدر تظهر كضيفة شرف في فيلم «وقفة رجالة»

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تظهر الفنانة المصرية سوسن بدر كضيفة شرف في أحداث فيلم «وقفة رجالة»، والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال شهر يناير الحالي.

وفيلم «وقفة رجالة من بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص.

ومن ضيوف الشرف في الفيلم، كل من صفاء الطوخي، ايمان السيد، المطرب أبو والذي يقدم أغنية خلال أحداث العمل، وهو من انتاج شركات سينرجي فيلمز، وأفلام مصر العالمية، ونيوسنشري ماجيك بينز.

يذكر أن الفنانة المصرية سوسن بدر قد عرض لها أخيراً مسلسل «خيط حرير»، وهو من بطولة: مي عزالدين، محمود عبد المغني، وسوسن بدر، ونيقولا معوض، ومى سليم، وهنادي مهني، ومحمد سليمان، وصفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وآخرون، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، واخراج ابراهيم فخر.

