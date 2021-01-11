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الفيشاوي يكشف عن بوستر فيلم «30 مارس»


كشف الفنان المصري أحمد الفيشاوي، عن أول بوستر لفيلمه الجديد «30 مارس»، المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة. وتصدر الأفيش كل من الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وصبري فواز، وعلق عليه من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستغرام»، قائلًا: «اول بوستر لفيلم 30 مارس، قريبا بدور العرض السينمائي».
«30 مارس» من بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي، أسماء أبو اليزيد، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ياسمين رئيس، مدير الانتاج ابراهيم حرفوش، المنتج الفني ريمون رمسيس، وهو من تأليف حميد المدني، انتاج راني مسحال، اخراج احمد خالد موسى.


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