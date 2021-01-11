حسن الرداد يفجع بوفاة والدته

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فجع الفنان المصري حسن الرداد بوفاة والدته، وأعلن هذا الخبر الحزين، على حسابه الخاص على موقع «انستغرام». حسن الرداد نشر صورة جمعته بوالدته من أمام الكعبة المشرفة، ونعاها بكلمات مؤثرة، بقوله: « توفت الى رحمة الله تعالى والدتى أحن واطيب ام فى الدنيا». الفنان المصري أضاف: «مع السلامة يا اغلى واطيب ا?م فى الدنيا، سلمي لى على فادي وبابا، ا?ن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. (ا?نا لله وا?نا اليه راجعون)». وقد تلقى حسن الرداد الكثير من تعليقات التعازي والمواساة من جمهوره وزملائه نجوم الفن، الذين دعوا للفقيدة بالرحمة والمغفرة.

