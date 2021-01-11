ويزو انضمت لفيلم «ماما حامل» بطولة ليلى علوي

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انضمت نجمة مسرح مصر، الفنانة المصرية دينا محسن، الشهيرة بـ «ويزو» الى أبطال فيلم «ماما حامل» بطولة الفنانة ليلى علوي. والفيلم من تأليف لؤي السيد، واخراج محمود كريم، انطلق تصويره خلال الأيام الماضية في مدينة الشيخ زايد. وتدور أحداث الفيلم حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، وينتمي الفيلم لنوعية كوميديا الموقف، في اطار اجتماعي كوميدي. ويمثل هذا العمل عودة للفنانة ليلى علوي الى السينما بعد غياب دام لمدة 4 أعوام منذ أن قدمت بطولة فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن»، الذي عرض في عام 2016، وشاركها بطولته الفنان باسم سمرة، وهو من اخراج يسري نصر الله.