بعد «زنزانة 7».. أحمد زاهر تعاقد على فيلم جديد

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بعد نجاح فيلمه الأخير «زنزانة 7»، تعاقد المنتج أيمن يوسف مع الفنان المصري أحمد زاهر على فيلم جديد بعنوان «مهمة مستحيلة». وفيلم «مهمة مستحيلة» من تأليف حسام شوقي، واخراج رؤوف عبدالعزيز، والذي يواصل ترشيح باقي الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم. ومن المقرر أن يتم الاستقرار على فريق العمل، وتحديد موعد لتصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة. يذكر أن آخر أفلام أحمدزاهر كان فيلم «زنزانة 7»، وشاركه البطولة كل من نضال الشافعي، وعبير صبري، وايهاب فهمي، وأحمد التهامي، ومنة فضالي، وغيرهم، وهو من تأليف حسام موسى، واخراج ابرام نشأت.