loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بعد «زنزانة 7».. أحمد زاهر تعاقد على فيلم جديد


بعد نجاح فيلمه الأخير «زنزانة 7»، تعاقد المنتج أيمن يوسف مع الفنان المصري أحمد زاهر على فيلم جديد بعنوان «مهمة مستحيلة». وفيلم «مهمة مستحيلة» من تأليف حسام شوقي، واخراج رؤوف عبدالعزيز، والذي يواصل ترشيح باقي الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم. ومن المقرر أن يتم الاستقرار على فريق العمل، وتحديد موعد لتصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة. يذكر أن آخر أفلام أحمدزاهر كان فيلم «زنزانة 7»، وشاركه البطولة كل من نضال الشافعي، وعبير صبري، وايهاب فهمي، وأحمد التهامي، ومنة فضالي، وغيرهم، وهو من تأليف حسام موسى، واخراج ابرام نشأت.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة