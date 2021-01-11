معركة إسقاط ترامب «الثانية» تندلع

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واشنطن – الوكالات: كشفت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب غضب من نائبه مايك بنس لأنه لم يعرقل تصديق الكونغرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن كما أظهرت التسريبات الإعلامية أن ترامب نادم على كلمته التي تحدث فيها عن انتقال سلمي للسلطة بعد اقتحام أنصاره الكونغرس الأربعاء الماضي.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن ترامب غاضب من نائبه مايك بنس لأنه لم ينفذ ما طلبه منه بعرقلة تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها بايدن.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر مقرب من بنس أنه لا يستبعد التوجه نحو تفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل ترامب، وأنه قد يلجأ إليه في حال ازداد الرئيس تهورا. وأشار المصدر إلى وجود بعض القلق لدى فريق نائب الرئيس من وجود مخاطر تترتب عن اللجوء إلى هذا الخيار، أو حتى التوجه نحو محاكمة ترامب في الكونغرس، بسبب احتمال أن يتخذ الرئيس إجراءات متهورة تعرض البلاد للخطر.

وذكرت «واشنطن بوست» أن محامين دافعوا عن ترامب في المحاكمة الأولى لن يمثلوه هذه المرة، ومنهم محاميه الشخصي رودي جولياني. وأشارت الصحفية إلى أن ترامب لم يُبدِ لمن حوله أي اهتمام بمقتل 5 أشخاص خلال اقتحام الكونغرس، ولم يطلب تنكيس العلم فوق البيت الأبيض بعد مقتل شرطي في تلك الأحداث.

وأفادت بأن الرئيس ترامب ومستشاره جاريد كوشنر يتصلان بحلفائهما من المشرعين لحضهم على منع محاكمة الرئيس في الكونغرس، وأن كوشنر يطلب ممن يتواصل معهم إصدار بيانات ضد المحاكمة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي رسالة إلى الأعضاء الديمقراطيين، طالبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بمحاسبة من سمتهم المعتدين على الديمقراطية في بلادها ودعت إلى الإقرار بأن ما حدث تدنيس بتحريض من الرئيس. وقالت بيلوسي إنها ناقشت آراء النواب الديموقراطيين مع المحامين الدستوريين داخل وخارج الكونغرس للنظر في الخيارات البرلمانية والدستورية المتاحة.

وكشفت وكالة «رويترز» عن وثيقة متداولة بين أعضاء الكونغرس الأميركي بخصوص محاكمة متوقعة في مجلس النواب للرئيس دونالد ترامب. وقالت الوكالة إن الوثيقة التي تهدف إلى إطلاق إجراءات عزل الرئيس صاغها نواب ديموقراطيون، وتتضمن اتهاما لترامب بأنه تعمّد إطلاق تصريحات تحرض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة، في محاولة لقلب نتيجة الانتخابات. وقالت «سي إن إن» إن مشرّعين جمهوريين كانوا حلفاء للرئيس المنتهية ولايته، أكدوا أنه سيؤيدون مساعي الديمقراطيين لعزله في حال كانت اللائحة الخاصة بالمحاكمة البرلمانية المحتملة معقولة. في حين أفاد موقع «بلومبيرغ» بأن مشرّعين جمهوريين يطالبون الرئيس المنتخب جو بايدن بالضغط على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، للتراجع عن المساعي الرامية إلى محاكمة الرئيس الحالي في الكونغرس. وحذر هؤلاء في رسالة إلى بايدن من أن محاكمة ترامب في الكونغرس ستؤجج غضب مناصريه، ولن تساعد جهود الإدارة المقبلة لتوحيد البلاد. لكن بايدن اوضح موقفه قائلا «رئيسنا ليس فوق القانون، والعدالة تخدم الناس ولا تحمي الأقوياء». وقالت بيلوسي إنها أصدرت تعليمات للجنة القواعد في المجلس للاستعداد لإطلاق محاكمة برلمانية لترامب ما لم يستقل «على الفور».

من جانبها، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن ترامب أوضح في محادثات له خلف أبواب موصدة أنه لن يستقيل، وأعرب عن ندمه على الكلمة المسجلة التي وجهها عبر الفيديو الخميس الماضي، وتحدث فيها عن انتقال سلمي للسلطة، بعد يوم من اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس.

من ناحية أخرى، وزع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على الجمهوريين في المجلس مذكرة توضح كيف ستجري المحاكمة المحتملة لترامب إذا وجه مجلس النواب الاتهام إليه.ووفقا للمذكرة فإن ماكونيل أخبر الجمهوريين أن مجلس الشيوخ لن يجتمع قبل 19 يناير الجاري، لكونه عمليا في فترة استراحة. ويعني ذلك أن إجراءات المحاكمة البرلمانية - التي تعقد في مجلس الشيوخ قد لا تبدأ إلا بعد انتهاء ولاية ترامب في 20 يناير.

