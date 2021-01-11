%57 من الأميركيين يرغبون في عزل الرئيس «فوراً»

عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: كشف استطلاع لـ «رويترز-إبسوس» أن 57% من الأميركيين يرغبون في عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على الفور. وقال 70% ممن شاركوا في الاستطلاع إنهم لا يتفقون مع تصرفات ترامب في الفترة التي سبقت اقتحام الكونغرس يوم الأربعاء. وإذا صوّت مجلس النواب لصالح توجيه اتهام لترامب لإطلاق محاكمته، فسيكون بذلك أول رئيس أميركي يحاكمه الكونغرس مرتين. فقد سبق أن أطلق مجلس النواب إجراءات المحاكمة البرلمانية ضد ترامب في ديسمبر 2019، على خلفية اتهامات بالضغط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق يتعلق بابن جو بايدن، لكن مجلس الشيوخ قضى ببراءة ترامب في فبراير 2020. في المقابل، نقلت شبكة «سي إن إن» عن مستشارين في البيت الأبيض قولهم إن ترامب لا يفكر أبدا في الاستقالة، ولا يعتقد أنه ارتكب أي خطأ. كما نقلت شبكة «سي بي إس» عن مستشارين بالبيت الأبيض أن ترامب لن يستقيل ولن يسلم السلطة إلى نائبه مايك بنس ويطلب منه إصدار عفو رئاسي بحقه. من جهة أخرى، قال مايكل كوهين المحامي السابق لدونالد ترامب إنه سيدلي بشهادته بشأن مخالفات ارتكبها ترامب وعائلته. بدروها كشفت مجلة «فورين بوليسي» أن 175 من المسؤولين في الخارجية الأميركية أرسلوا برقية هي الثانية خلال أسبوع إلى الوزير مايك بومبيو تطالبه بإدانة اقتحام الكونغرس بأشد العبارات والتنديد بتحريض ترامب للعصابات.

