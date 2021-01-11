اعتقال «ذي القرنين» وسارق منصة بيلوسي

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واشنطن – الوكالات: ألقت السلطات الأميركية القبض على رجل ظهر في صور وهو يحمل منصة القراءة الخاصة برئيسة مجلس النواب الأميركي خلال أحداث الشغب التي جرت بمبنى الكونغرس وأدت إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط من شرطة الكونغرس. وانتشرت على نطاق واسع صورة أدام كريستيان جونسون وهو يبتسم ويلوح بيده حاملا منصة بيلوسي من غرفة بمجلس النواب.

كما أوقفت الشرطة عددا من الذين شاركوا في اقتحام مقر الكونغرس ، ووُجّهت إليهم تهم الاقتحام غير المشروع والسلوك العنيف، ومن بين هؤلاء جيك آنجلي. وكان آنجلي، وهو من معتنقي نظرية المؤامرة، قد استقطب انتباه المصورين خلال اقتحام الكونغرس بوشومه وخوذته ذات القرنين ورمحه.ووجهت السلطات اتهامات لعشرات المشتبه بهم عقب اقتحام المبنى يوم الأربعاء وناشد مكتب التحقيقات الاتحادي الناس المساعدة في تحديد المشاغبين في ضوء انتشار صور لأعمال الشغب على الإنترنت.

وحث السيناتور مارك وانر، الرئيس المقبل للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، شركات الاتصالات على الاحتفاظ بما لديها من محتوى وبيانات مرتبطة بأحداث الشغب الذي نشب خلال اجتماع المشرعين لإقرار فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

وأوضح وانر، في رسائل للشركات، كيف استغرق المشاغبون كل هذا الوقت لتوثيق الحدث وبثه على وسائل التواصل الاجتماعي وفي رسائل نصية «للاحتفال بازدرائهم لعمليتنا الديموقراطية».

ومن بين المتهمين أيضا النائب في ولاية وست فرجينيا ديريك إيفانز. ويُزعم أنه نشر مقطع فيديو لنفسه على الإنترنت وهو يقف خارج المبنى مع أنصار ترامب، ثم يدخل إلى داخل المبنى. وقالت وزارة العدل في بيان إنه اعتقل الجمعة واتهم أيضا بالدخول العنيف والسلوك غير المنضبط في مبنى الكابيتول.

