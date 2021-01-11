بنس سيحضر مراسم التنصيب.. وبايدن يرحب

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: يعتزم نائب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته مايك بنس حضور مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، على ما أفادت عدة وسائل إعلام في حين سيغيب عنها الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي يزداد عزلة في آخر أسبوعين من ولايته.

وشهدت العلاقات بين بنس وترامب تدهورا كبيرا منذ أن صادق نائب الرئيس الخميس على فوز بايدن في انتخابات نوفمبر خلال دورة استثنائية عقدها الكونغرس بمجلسيه خلال الليل بعد يوم شهد أعمال عنف غير مسبوقة في واشنطن. واقتحم مناصرون لترامب مبنى الكابيتول وقطعوا الجلسة، في حدث غير مسبوق في واشنطن أثار صدمة كبرى في الولايات المتحدة والعالم.

وقتل خمسة أشخاص بينهم شرطي خلال أعمال العنف التي اتهم الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته بالتحريض عليها من خلال تصريحاته.

ونقلت وسائل الإعلام عن عدد من كبار المسؤولين الحكوميين أن بنس الذي نقل إلى مكان آمن خلال اجتياح مقر الكونغرس فيما كان عدد من المتظاهرين يبحثون عنه باسمه، قرر حضور مراسم تنصيب بايدن في 20 يناير.

وأعلن بايدن أن بنس «مرحب به» في حفل أداء اليمين الدستورية، فيما اعتبر من «الجيد» إعلان ترامب عدم حضوره المراسم في تغريدة أخيرة قبل أن يغلق موقع تويتر حسابه. ومن المقرر أن تكون المراسم محدودة بسبب تفشي وباء «كوفيد-19».

