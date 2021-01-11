هجوم الكابيتول وملف اليمين المتطرف.. الخبرة المعاصرة

عربيات ودوليات

إذا كانت الولايات المتحدة قد شهدت على مدار القرنين الماضيين ظهور تنظيمات تتبنى مفهوم التفوق العرقي ، فإن بداية القرن الحالي أفرزت شكلا جديداً من أشكال التنظيمات التي ترفع لواء هذا التفوق. ففي أواخر عام 2000 أطلق ريتشارد سبنسر، مدير معهد السياسات الوطنية في واشنطن والناشط في صفوف اليمين المتطرف، حركة جديدة. وكما كانت عليه الحال بالنسبة للنازيين الجدد، تضمنت هذه الحركة بدورها مجموعة من المحرضين والناشطين الذين يكرهون ما يُسمى بـ «التواؤم السياسي»، وتتمثل المبادئ التي قامت عليها الحركة في: «الهوية البيضاء، والمحافظة على الحضارة الغربية التقليدية. ولتوضيح ذلك أعد سبنسر بيانا سياسياً يضم أفكار الحركة، موضحا فيه أن العرق هو أساس هويتها، وتأييدها حمل السلاح، ومعارضتها لوجود المثليين والحركات النسوية، ودعا البيان إلى بناء مجتمع جديد ودولة عرقية للبيض تجمع العرق الأبيض مع هذه المبادئ كان من خلال حملة تطهير عرقي لكن بطريقة سلمية! وتماشيا مع هذه المبادئ كان من المنطقي أن تؤيد الجماعة ما أطلق عليه الحق في «إهانة الآخرين»!

في الواقع، تعلق الأمر في البداية بحركة هلامية تنشط من خلال الإنترنيت بشكل رئيس، وليس لها عضوية محددة وإن كانت التقديرات تشير إلى ان شعبيتها تتزايد في جميع أرجاء البلاد، كما اكتسبت في السنوات الأخيرة نفوذاً متزايداً خاصة في ضوء تأييدها لسياسات المرشح الجمهوري، ثم الرئيس، دونالد ترامب. وبطبيعة الحال، فإن مبادئ هذه الحركة (التطرف والعنصرية) وأسلوبها في الانتشار (الإنترنت) يشير إلى أوجه تشابه بينها وبين تنظيم «داعش» سواء من حيث التوجه العقائدي (التشدد والتمييز) وطريقة الدعاية والتجنيد) الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي). لا تقتصر أوجه الشبه بين 2 الحركات المتطرفة ذات الصبغة الإسلامية واليمين المتطرف على النقطتين السابقتين فحسب، بل أنها تمتد إلى الهدف المشترك والذي يتمثل في إشعال نار الصدام والحروب.

مع تبلور نتائج الانتخابات الرئاسية التي أظهرت نجاح المرشح الديموقراطي جو بايدن، ورفض الرئيس المنصرف الإقرار بهزيمته، كان من الطبيعي متابعة استراتيجية الرئيس ترامب للتعاطي مع الموقف في ضوء تكوينه الشخص ي وثقته المبالغ فيها في ذاته وخبرته السياسية المحدودة. وعلى الراغم من أن اللجوء إلى القضاء مثل المقترة المعلن لتحركاته في الطعن بنتائج الانتخابات، التي رأى أنه تم تزويرها، فسرعان ما كشفت الأيام عن أنه وجود خطط أخرى تم وضعها كبدائل حال فشل التحرك القانوني. فبالإضافة إلى الجانب السياسي ي لهذه الخطط، الذي اعتمد فيه الرئيس المنصرف على نائبة لعدم إقرار نتائج الانتخابات في الكونغرس، لجأ الرئيس ترامب إلى قاعدته من اليمين «الشعبوى» والمتطرف. فكانت هناك التصريحات ا لأولية عن أن عدم نجاحه في الانتخابات سيقود إلى انقسامات داخلية خطيرة، ثم مطالبته لأنصاره بمراقبة عملية التصويت في الولايات لتجنب عمليات «تزوير» أو «سرقة أصوات» محتملة من قبل الديموقراطيين. وأخيرا جاءت التصريحات التي أطلقها أمام حشد من اليمين المتطرف في السادس من يناير 2021 معلنا عدم الاعتراف بالهزيمة ودعوته لأنصاره للزحف على الكونجرس للضغط على أعضائه لعدم إقرار نتائج الانتخابات. بالنظر إلى موقف الرئيس المنصرف منذ الإعلان عن خسارته الانتخابات، وما تلى ذلك من تصاعد نبرة التوتر في الداخل تلزم ا لإشارة إلى النقاط التالية:

أولاً- إذا كان التحرك على الساحة القضائية أمر مسموح به للاعتراض على نتائج الانتخابات- حال وجود شكوك في النتائج- فإنه من الصعب تصور لجوء الطرف الخاسر، في دولة تقدم نفسها على أنها حصن للديموقراطية ولا تتواني عن الضغط على الدول النامية لمراعاة الأسس الديموقراطية في تعاملها مع الخصوم السياسيين أو المكونات المعارضة للسلطة في المجتمع، إلى اللجوء إلى أساليب سبق له وانتقدها عند وجود شبهة اللجوء إليها في دول أخرى.

ثانيا- في ضوء التطورات التي شهدها المسرح السياسي الأميركي منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، يصب القول بأن كلمات الرئيس المنصرف أمام حشد اليمين المتطرف في السادس من يناير 2021 ومطالبته لهم بالزحف إلى الكونغرس و«القتال» مجرد زلة لسان، خاصة وأن انصار جماعة «براود بويز» كانوا قد بدأوا زحفهم على العاصمة عشية هذه الكلمة، كما أن أجهزة الأمن قامت باعتقال زعيم هذه الحركة قبل ذلك بيومين لاتهامات أخرى تتصل بمناهضة الجنس الأسود.

ثالثا- أن التصرفات التي قام بها عناصر اليمين المتطرف داخل مبنى الكونغرس أشارت بوضوح أن الأمر جاء في إطار تسوية حسابات بين الرئيس المنصرف والحزب المنافس ممثلا في رئيسة مجلس النواب التي لم تتردد طوال فترة رئاسة دونالد ترامب عن انتقاد سياساته بل وقادت محاولة عزله الأولى والتي فشلت فيها نتيجة لسيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس.

في ضوء ما تقدم، يتضح وجود معضلة كبيرة يلزم التعامل معها داخل المجتمع الأميركي وتتمثل في الدور المتصاعد لليمين المتطرف ومدى خطورته على مستقبل البلاد، ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى ما يقوم بارتكابه من عمليات عنف يطلق عليها مصطلح «جرائم الكراهية». كذلك لا يمكننا إلا أن نسترجع خبرة الثلاثينيات من القرن الماضي عندما تمكن اليمين المتطرف النازي من الوصول إلى سدة الحكم في ألمانيا عبر انتخابات ديموقراطية قادت العالم فيما بعد إلى حرب مدمرة. وإذا كان الجميع يتطلع إلى الإدارة الأميركية الجديدة لتصحيح المسار في العلاقات الخارجية، فإن الأمر ينطبق كذلك على الأوضاع الداخلية لوضع حد لفكرة التفوق العرقي الأبيض في مجتمع يقوم على تعدد العرقيات.

