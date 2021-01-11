اليابان تكتشف «سلالة متحورة ثالثة» قادمة من البرازيل

عربيات ودوليات

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، امس عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا لدى اربعة مسافرين قادمين من البرازيل. وقال تاكاجي واكيتا رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية في افادة للصحافيين بوزارة الصحة ان «السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب افريقيا». ولم تتوفر معلومات حول امكانية انتقال الفيروس المكتشف حديثا او ما اذا كان يمكن ان يسبب اعراضا شديدة او اذا كان مقاوما للقاحات ام لا. وذكر موقع «جابان تايمز» ان المعهد الوطني للأمراض المعدية وجهات اخرى يقومون باجراء بحث مفصل حول سلالة الفيروس الجديدة.

