البابا: رفض أخذ لقاح «كورونا» انتحار

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: تخطت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ90 مليون شخص، نحو 25% منها في الولايات المتحدة لوحدها حيت خرج الوباء عن السيطرة في حين تحاول اوروبا تسريع عملية اعطاء اللقاحات لتلافي حدوث كارثة وبائية جديدة.

في غضون اعلن البابا فرنسيس في مقابلة مع قناة التلفزيون الايطالية «كانال 5» انه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كوروناالاسبوع المقبل معتبرا ان رفض تلقي اللقاح يعد «انتحارا». وقال البابا في المقابلة التي وزعت مقتطفات منها على وسائل الاعلام «الاسبوع المقبل، سنبدأ بذلك هنا وقد اخذت موعدا، يجب القيام بذلك» مضيفا ان «هناك نكرانا انتحاريا (في رفض تلقي اللقاح) اجهل تفسيرا له، ولكن ينبغي تلقي اللقاح اليوم».

وتابع البابا فرنسيس في المقابلة «اعتقد ان على الجميع تلقيح انفسهم من وجهة نظر اخلاقية، انه خيار اخلاقي لأن المرء يعرض صحته وحياته للخطر، وكذلك حياة الآخرين». وتساءل «لا اعرف لماذا يقول احدهم... كلا، اللقاح خطير... اذا كان الاطباء يعتبرون انه قد يكون امرا جيدا ولا يظهر اخطارا محددة، فلماذا عدم تلقيه؟».

على صعيد متصل حذر المدير السابق للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، د. توم فريدين، من «الأحد عشر يوما القادمة ستكون مرعبة» مشيرا بالخصوص الى تداعيات السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا في ديسمبر، وتم رصدها قبل ايام في اميركا. ورُصدت هذه السلالة في الولايات المتحدة في 29 ديسمبر لدى رجل في كولورادو لم يسافر مؤخرا الى اي مكان خارج اميركا الأمر الذي يعني ان الفيروس قد بدأ فعلا في الانتشار بأميركا. وما يدعم ذلك، الارتفاع الحاد غير المسبوق في عدد وفيات الوباء، والاصابات المسجلة، وحالات الاستشفاء. فلأول مرة منذ ظهور كوفيد-19 في اميركا، تجاوز عدد الوفيات اربعة آلاف ضحية في يوم واحد. ورسم دكتور فريدين صورة مرعبة للوضع المتوقع في الفترة القادمة حين حذر قائلا «قريبون من السيناريو الأسوأ احتمالا» مشيرا الى ان سير خط المرض في بريطانيا واسكتلندا يتزايد بشكل «لم يره من قبل». وبحسب احصاء موقع «وورلدوميتر»، فقد بلغت اصابات «كورونا» في العالم، 90 مليونا و86 الفا و549. كما بلغت حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة مليونا و934 الفا و939 شخصا. وأظهرت بيانات رسمية ان السلالة الجديدة المتحورة الأسرع نقلا للعدوى، انتشرت حاليا في 8 ولايات اميركية. وقالت صحيفة «الغارديان» البريطانية ان الولايات المتحدة تفقد السيطرة على وباء «كورونا» بعدما سجلت اعلى عدد من الوفيات على الاطلاق منذ بداية الجائحة. وتوفى حوالى 1. 9 مليون شخص حول العالم بسبب فيروس كورونا منهم اكثر من 360 الف فى الولايات المتحدة وهو اعلى معدل وفيات على مستوى الدول. وفيما يتعلق باللقاحات، فقد اعلن قصر باكينغهام ان ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب تلقيا السبت الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. وقال متحدث ان الملكة -94 عاما- وزوجها -99 عاما- «تلقيا لقاحهما ضد «كوفيد-19»، لينضما بذلك الى نحو مليون ونصف المليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في المملكة المتحدة. وفي ايطاليا، تلقى اكثر من نصف مليون شخص التطعيم المضاد لكوفيد-19 في 290 موقعا، معظمها للعاملين في المجال الطبي.

