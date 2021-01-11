أطفال اليمن يموتون جوعاً.. في المستشفيات!

عربيات ودوليات

تمثل قصة المواطنة اليمنية حنان صالح جانبا من المأساة التي يعاني منها مواطنو بلدها بسبب تقلص خدمات الرعاية الصحية والتغذية، وسط نقص حاد في التمويل لأكبر ازمة انسانية في العالم.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير لها امس ان رضيع حنان، الذي اضعفه الجوع، كان بحاجة الى مستشفى مجهز بشكل افضل في العاصمة صنعاء، التي تبعد عن منزلها بنحو 48 كيلومترا. لكنها لم تعد قادرة على تحمل اجرة التاكسي البالغة 30 دولارا.

سابقا، كانت حنان تعتمد ماليا على منظمة غربية للمساعدة، تعرف باسم «أنقذوا الأطفال»، التي تتلقى دعما اميركيا، لتغطية تكاليف السفر. لكن في العام الماضي، خفضت الولايات المتحدة تمويلها لبرامج الأمم المتحدة ومنظمات اخرى كان من بينها (أنقذوا الأطفال). وفي اغسطس الماضي، قالت الأمم المتحدة ان 12 من 38 برنامجا رئيسيا توقف.

لذلك اضطرت صالح، من اجل علاج ابنها محمد في صنعاء، لجمع الأموال حتى نفدت منها ايضا.

وكان خيارها الأخير هو مستشفى صغير في بلدة بشمال اليمن، على بعد 15 دقيقة سيرا على الأقدام من منزلها. حاول الموظفون علاج الرضيع البالغ من العمر 9 اشهر والذي كان يعاني سوء التغذية.

تتذكر صالح، في نوفمبر، وهي غارقة في دموعها، طفلها، قائلة انه «توفي قبل شهرين» أ. ف.

