لبنان يسجل أعلى نسبة إصابات في العالم .. والمرضى يعالجون في مواقف السيارات

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: اعلن نقيب الأطباء في لبنان شرف ابو شرف ان «نسبة اصابات «كورونا» في لبنان تجاوزت 15% وهي نسبة عالية جدا لم تسجلها اي دولة في العالم».

وقال ابو شرف «وصلنا الى المحظور الذي كنا نحذر منه سابقا مع ازدياد اعداد الاصابات بشكل سريع ومكثف، وهي اكثر بكثير من عدد فحوصات «PCR» ‏التي تجرى يوميا، وأسرة المستشفيات وخصوصا اسرة العناية الفائقة لمرضى «كورونا» اصبحت مليئة». وأكد ابو شرف ان «لبنان يدفع ثمن التراخي عند المواطنين والمسؤولين» وأشار الى ان الحل الطارئ الآن هو الاقفال العام والالتزام بالكمامات ومنع التجمعات. ووفقا لصحيفة «النهار» اللبنانية لجأت بعض المستشفيات الحكومية الى معالجة المصابين بكورونا في مواقف السيارات بعدما عجزت عن استقبال الأعداد المتزايدة من المصابين، وتعاظمت المخاوف من نموذج لبناني كارثي يتجاوز النموذج الايطالي. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 20 وفاة و5414 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي ان اجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل الى 1590، فيما وصل اجمالي عدد الاصابات الى 215553. ويسجل لبنان ارقاما قياسية بعدد اصابات جديدة بـ«كورونا» تتجاوز 5000 حالة. ولم يعد غريباً ان يتناقل اللبنانيون فيديوهات لمسؤولين في القطاع الصحي ينفجرون بكاءً على الوضع الذي وصلت اليه البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا. وطالب نقيب الأطباء بتجهيز المستشفيات الحكومية، وقال ان المستشفيات الخاصة اصبحت مليئة بالمرضى ولديهم حالات امراض مزمنة وهم ايضا بحاجة الى معالجة بينما نسبة الاشغال في المستشفيات الحكومية التي انفق عليها سابقا المليارات هي من 10 الى 15%.

