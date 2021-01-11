هجرة 7 آلاف طبيب مصري منذ بدء الجائحة

عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: أصدر «المركز المصري للدراسات الاقتصادية» دراسة تضمنت تحليلا لأثر جائحة فيروس كورونا على قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة، وكان من ابرز ما اظهرته وجود نقص كبير بالقطاع الطبي في مصر وأرجع المركز (غير حكومي) هذا النقص الى هجرة الأطباء للخارج والتي تزايدت عقب الموجة الأولى لفيروس كورونا وقدر عددهم بنحو 7 آلاف طبيب، فضلا عن وفاة نحو 276 طبيبا جراء الاصابة بالفيروس خلال الموجة الأولى وهو ما ارتفع الى 286، في احدث احصائية لنقابة الأطباء المصرية حسب ما نقل الموقع الالكتروني لقناة «الجزيرة».

وتفيد دراسة اعدها المجلس الأعلى للجامعات والمكتب الفني لوزارة الصحة المصرية في منتصف يونيو2019 بأن القوة الحالية للأطباء داخل مصر لاتتجاوز نسبة 38% من القوى الأساسية المرخص لها بمزاولة المهنة بواقع 82 الف طبيب من كافة التخصصات من اصل 213 الف طبيب حاصلين على تصاريح سارية لمزاولة المهنة.

