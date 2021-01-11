إنفلونزا الطيور يتفشى بسرعة خيالية في فرنسا ويهدد أوروبا

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: حذر وزير الزراعة الفرنسي، جوليان دو نورموندي، من ان مستوى تفشي فيروس «انفلوانزا الطيور» في فرنسا بلغ «حدا صعبا بشكل لا يُصدق، وهو اليوم ينتقل بسهولة كبيرة» وقد احصت السلطات الفرنسية 124 بؤرة لوباء «انفلونزا الطيور» عبر البلاد، من بينها 119 بؤرة في اقليم «لاند»، الأكثر تضررا، حيث يتصاعد غضب مربي الدواجن الذين يتهمون الحكومة باهمالهم وعدم التحرك بما يكفي لمواجهة التحدي الصحي والاقتصادي الذي يواجهونه دون امكانيات. وطمأن الوزير الفرنسيين بأن فيروس انفلونزا الطيور لا ينتقل الى الانسان، موضحا بأنه وصل الى فرنسا عن طريق الطيور المهاجرة و»لا يمكننا وقف هجرة الطيور» على حد تعبيره، معترفا بصعوبة الظرف وبأن هذا الوباء يشكل «مأساة بالنسبة للمربين» ووعد، في المقابل، بمساعدات مالية لتعويض خسائر المتضررين «ابتداء من الأسبوع المقبل» ونفق اكثر من 3.5 ملايين طائر في جميع انحاء اوروبا، بما في ذلك البط المستخدم في انتاج فطائر «فوا غرا» الفرنسية الشهيرة، من «انفلونزا الطيور» منذ اكتوبر في اكبر تفشي واسع النطاق في القارة منذ اربع سنوات. تم العثور على حالات جديدة من سلالات شديدة العدوى من «H5N8» و«H5N1» في ما لا يقل عن اثنتي عشرة دولة، وفقا لبيانات من المنظمة العالمية لصحة الحيوان. ومن بين الضحايا مئات الآلاف من البط في فرنسا بالاضافة الى الديوك الرومية والدجاج والدجاج البياض في بولندا، اكبر منتج للدواجن في الاتحاد الأوروبي.