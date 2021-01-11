115 قمة و1000 لقاء دولي للسيسي أعادت لمصر مكانتها وتأثيرها

عربيات ودوليات

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر وهي هيئة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعاد للسياسة الخارجية المصرية مكانتها وتأثيرها اقليميا ودوليا.

وأشار رشوان الى ان التحليل الاحصائي للزيارات الخارجية واللقاءات الدولية للرئيس السيسي خلال العام السادس لتوليه المسؤولية، وكذلك لمجمل السنوات الست الماضية يؤكد هذه الحقيقة، حيث قام الرئيس السيسي بنحو 115 زيارة خارجية شملت 46 دولة في انحاء العالم على مدى 6 سنوات، كما عقد نحو 1000 اجتماع مع القادة والزعماء والمسؤولين الزائرين لمصر خلال الفترة نفسها.

جاء ذلك بمناسبة اصدار الهيئة للعام السادس الكتاب التوثيقي: «الزيارات الخارجية واللقاءات الدولية للرئيس عبد الفتاح السيسي» مع قراءة تحليلية لمواقف وخطب وتصريحات الرئيس.

من جهته، استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الحصاد السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2020، في تقرير قدمه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، الذي اكد انه مع بداية عام 2020، وبناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، تم رفع قدرات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تدريجياً لمواكبة الأحداث والمتغيرات المختلفة، ونتجت عن ذلك زيادة فعاليتها، حيث تمكنت خلال شهر ديسمبر الماضي من استقبال ورصد 149 الف شكوى وطلب واستغاثة، ليصل اجمالي ما تعاملت معه المنظومة الى 1.35 مليون شكوى خلال عام 2020.

وأشار رئيس الوزراء الى ان آلية عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلقت ترابطاً بين الحكومة والمواطن، مشددا في هذا الصدد على ضرورة ان يكون العمل بها على اعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة وحل مشكلات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة تيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحلها، مؤكدا ان المنظومة تختصر اجراءات بيروقراطية كثيرة، كانت تستغرق شهوراً.

