ريال «تجمَّد» في ملعب أوساسونا

دوليه

لم يستغل ريال مدريد حامل اللقب قرار تأجيل مباراة جاره أتلتيكو وضيفه أتلتيك بسبب الأحوال الجوية لكي يتصدر، وذلك بعد اكتفائه بالتعادل السلبي على ملعب أوساسونا، فيما واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي استفاقته بقيادة برشلونة للفوز على غرناطة 4-0 أول من امس في المرحلة 18 من الدوري الاسباني.

وبعد أن كانت المباراة مهددة أيضا بالارجاء نتيجة الأحوال الجوية، خاض ريال مباراته وأوساسونا وسط برد قارص حيث وصلت درجة الحرارة الى واحد تحت الصفر، ما أثر على أداء الفريقين اللذين لم يقدما أي شيء يذكر في شوط أول خلا تماما من الفرص.

وحتى أن النادي الملكي الذي فاز في المواجهات السبع الأخيرة ضد أوساسونا في جميع المسابقات ولم يخسر أمامه منذ يناير 2011 في الدوري (0-1)، لم يسدد ولو لمرة واحدة بين الخشبات الثلاث في احصائية سلبية هي الأولى من نوعها لرجال زيدان هذا الموسم في الشوط الأول ضمن جميع المسابقات.

وانتظر رجال زيدان حتى الدقيقة 49 للتسديد بين الخشبات الثلاث في محاولة لماركو أسينسيو لكن الحارس سيرخيو كان له بالمرصاد.

وبقي الوضع على حاله حتى صافرة النهاية، ليكتفي ريال بنقطة رفع بها رصيده الى 37 في المركز الثاني بفارق نقطة خلف أتلتيكو الذي خاض ثلاث مباريات أقل من النادي الملكي.

وفي المباراة الأخرى، واصل ميسي تقديم المستويات التي عهدتها منه جماهير كرة القدم في السنوات الـ15 الأخيرة بعد بداية باهتة للموسم، وقاد فريقه برشلونة الى انتصاره الثالث تواليا بتسجيله وزميله الفرنسي أنطوان غريزمان ثنائية في الفوز 4-0 على مضيفه غرناطة.

وسجل غريزمان (12 و63) وميسي (35 و42) أهداف النادي الكاتالوني ليرفع الدولي الارجنتيني رصيده الى 11 هدفا في الليغا هذا الموسم ويرتقي الى صدارة ترتيب الهدافين.

ورفع فريق المدرب الهولندي رونالد كومان الذي بقي من دون هزيمة في الدوري للمباراة الثامنة تواليا، رصيده الى 34 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن الغريم ريال مدريد وأربع عن اتلتيكو، الا ان الأخير خاض ثلاث مباريات اقل من برشلونة.

وقال كومان «برشا بحاجة الى ليو (ميسي)، من أجل لعبه، أهميته في خلق الفرص، ولاسيما لفعاليته. انه أمر مهم أنت بحاجة له من أجل المنافسة على الألقاب».

وتابع «من اليوم الاول، علاقتي مع ليو كانت جيدة. قام بكل ما في وسعه ليستعيد فورمته ومساعدة الفريق، وأسوة بالجميع، عانى قليلا لفترة قصيرة ولكن مؤخرا يلعب بشكل جيد جدا».

وحسم المغربي يوسف النصيري المواجهة بين اشبيلية وضيفه ريال سوسييداد بتسجيله أهداف الفوز 3-2 للنادي الأندلسي، ليبقى الضيف الباسكي بفوز يتيم ضمن جميع المسابقات في آخر 12 مباراة. وواصل ابن الـ23 عاما تألقه هذا الموسم ورفع رصيده الى ثمانية أهداف في الدوري هذا الموسم و12 في جميع المسابقات، بتسجيله الأهداف الثلاثة التي جعلت اشبيلية على المسافة ذاتها من سوسييداد الخامس ولكل منهما 30 نقطة، مع أفضلية الأهداف للأخير.

وكان النصيري سعيدا بثلاثيته الأولى على الصعيد الاحترافي وهدفه الثاني عشر هذا الموسم في المشاركة الـ11 له كأساسي، قائلا عن أدائه «قد تكون المباراة الأفضل التي خضتها في مسيرتي».

وحقق فياريال على حساب سلتا فيغو فوزه الأول خارج قواعده بفارق أربعة أهداف أو أكثر (4-صفر) للمرة الثالثة فقط في تاريخ مشاركاته في الدوري والأولى منذ يناير 2005 حين فاز على سوسييداد 4-0 فرفع رصيده الى 32 نقطة في المركز الرابع.

وجاءت بداية المباراة مجنونة، اذ شهدت الدقائق السبع الأولى تسجيل ثلاثة أهداف، بدأها النصيري في الدقيقة الرابعة، ثم عادل بعد ثوان المدافع البرازيلي دييغو كارلوس عن طريق الخطأ في مرمى المضيف الأندلسي (5)، قبل أن يعيد النصيري فريقه الى المقدمة بعد أقل من دقيقتين(7).

عاد سوسييداد وأدرك التعادل مجددا بعد سبع دقائق عبر السويدي ألكسندر أيزاك (14)، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى صافرة نهاية الشوط الأول، قبل أن يضرب النصيري مجددا في الثواني الأولى من الشوط الثاني (46).

