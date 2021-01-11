ميلان استعاد توازنه وإبراهيموفيتش

دوليه

استعاد ميلان المتصدر توازنه بعد أن مني في منتصف الأسبوع بهزيمة أولى للموسم على يد غريمه يوفنتوس حامل اللقب (1-3)، وذلك بفوزه على جار الأخير تورينو 2-0 أول من أمس في «سان سيرو» ضمن المرحلة 17 من الدوري الايطالي في لقاء شهد عودة السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش.

وبعد أن تعثر أمام فرق متواضعة الى حد ما من عيار سمبدوريا وسبيتسيا وهيلاس فيرونا في القسم الأول من الموسم، واصل أتالانتا بدوره مشواره الصعودي وحقق انتصاره الثالث تواليا بتغلبه على مضيفه بينيفينتو 4-1.

وعلى ملعب «سان سيرو»، عاد ميلان سريعا الى السكة الصحيحة وعوض الخسارة التي تلقاها الأربعاء أمام رجال لاعبه السابق أندريا بيرلو، ضامنا بذلك الخروج من المرحلة هو في الصدارة.

وحسم فريق المدرب ستيفانو بيولي الذي يجدد اللقاء مع تورينو غدا في «سان سيرو» أيضا في مسابقة الكأس الايطالية، فوزه الثاني عشر في الشوط الأول الذي أنهاه متقدما بهدفين نظيفين، الأول عبر البرتغالي الشاب رافايل لياو بعد تمريرة من الاسباني ابراهيم دياز (25)، والثاني من ركلة جزاء انتزعها الأخير من أندريا بيلوتي ونفذها العاجي فرانك كيسيي بنجاح (36)، رافعا رصيده الى 6 أهداف في «سيري أ» هذا الموسم.

وهي المباراة السادسة عشرة هذا الموسم من أصل 17 خاضها في الدوري يسجل فيها ميلان هدفين أو أكثر خلال الشوط الأول، في انجاز لم يحققه سابقا في تاريخ البطولة سوى جاره اللدود انتر (16 أيضا) مرتين خلال موسمي 1949-1950 و1950-1951 بحسب «أوبتا» للاحصاءات.

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني الذي شهد اصابة ساندرو تونالي واضطرار المدرب ستيفانو بيولي الى استبداله بالبرتغالي ديوغو دالوت (54).

ومع دخول اللقاء دقائقه الأخيرة من دون أن ينجح تورينو في الوصول الى الشباك، زج بيولي بابراهيموفيتش في الدقائق الخمس الأخيرة ليعود عن الملاعب بعد غياب لسبعة أسابيع بسبب الاصابة.

ورغم استمرار غياب «ملهمه» الأرجنتيني أليخاندرو غوميز لاستبعاده عن الفريق بسبب توتر علاقته بالمدرب جان بييرو غاسبيريني، نجح اتالانتا في تحقيق فوزه الثالث تواليا والتاسع لهذا الموسم بتخطيه مضيفه بينيفينتو 4-1، ليصعد بذلك موقتا الى المركز الرابع على حساب يوفنتوس البطل وساسوولو ونابولي مع مباراة مؤجلة في جعبته.

