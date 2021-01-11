أرسنال ومان يونايتد إلى رابع الكأس

دوليه

احتاج أرسنال حامل اللقب الى الشوط الثاني من التمديد لحسم مواجهته امام ضيفه نيوكاسل 2-0 في الدور الثالث من كأس انكلترا، فيما بلغ مان يونايتد ايضا الدور الرابع بفوزه على ضيفه واتفورد من الدرجة الاولى «تشاميونسيب» بهدف يتيم.

وسجل ايميل سميث رو (109) والغابوني بيار-ايميريك اوباميانغ (117) هدفي النادي اللندني.

وحقق فريق المدفعجية اللقب الموسم الماضي في النهائي على حساب جاره وغريمه تشلسي معززا رقمه القياسي لعدد الألقاب في المسابقة الاعرق في البلاد (14).

وأشرك المدرب الاسباني ميكيل ارتيتا تشكيلة من الأساسيين والبدلاء، حيث يمر الفريق بفترة مميزة في الدوري بعد بداية بطيئة بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، حيث ابقى على اوباميانغ فيما دخل لاحقا كل من سميث رو، الشاب المتألق بوكايو ساكا، الفرنسي الكسندر لاكازيت والسويسري غرانيت تشاكا من دكة البدلاء. وبعد ان فرض ارسنال هيمنته على الشوط الاول من دون فرص خطيرة، جاء الثاني متكافئا بين الطرفين من دون نجاح في هز الشباك وكانت أخطر الفرص للضيوف عن طريق أندي كارول مرت بجانب القائم.

وأفلت سميث رو من الطرد في الوقت بدل الضائع ما كان سيجبر ارسنال على خوض التمديد بعشرة لاعبين، بعدما تراجع الحكم عن البطاقة الحمراء التي اشهرها مكتفيا بالصفراء بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» بعد ارتكاب الانكليزي خطأ على أحد لاعبي الخصم.

وفرص ارسنال هيمنته على الشوطين الاضافيين، ونجح في تسجيل الهدف الاول عبر سميث رو بعد ان رفع ساكا الكرة الى لاكازيت الذي دخل في الدقيقة 105، على مشارف المنطقة مررها برأسه الى الانكليزي الذي اسكنها الشباك(109).

وحسم اوباميانغ النتيجة بعد عرضية من الاسكتلندي كيران تييرني عن الجهة اليسرى على باب المرمى (117).

وبلغ مان يونايتد ثاني أكثر الفرق تتويجا بالمسابقة (12) ايضا الدور الرابع بفوزه على ضيفه واتفورد من الدرجة الاولى بهدف يتيم للاسكتلندي سكوت ماكتوميناي.

وفي مباراة أخرى، بلغ ليستر سيتي الدور الرابع برباعية نظيفة على مضيفه ستوك سيتي من الدرجة الاولى.ويدين ليستر بالفوز لجميس جاستن (34)، مارك ألبرايتون (59)، الاسباني أيوزي بيريس (79) وهارفي بارنز (81).

كما بلغ ايفرتون بصعوبة الدور الرابع بفوزه 2-1 على ضيفه روثرهام من الدرجة الاولى بعد التمديد. وسجل التركي جنك توسون (9) والمالي عبدولاي دوكوريه (93) هدفي «توفيز» بعدما عادل الاميركي ماثيو اولوسوندي للضيوف (56).

