الانتصار الأول لبوكيتينو مع سان جرمان

دوليه

حقق باريس سان جرمان حامل اللقب فوزه الاول باشراف مدربه الجديد الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بنتيجة 3-0 على حساب بريست ضيفه في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي التي شهت عودة ليون من تأخر بهدفين امام مضيفه رين الى تعادل 2-2 ليكون بطل مرحلة الذهاب.

وبعد أن استهل مشواره مع فريق العاصمة اثر تعيينه مدربا خلفا للألماني توماس توخل مطلع العام بتعادل مع سانت اتيان 1-1 الاربعاء، حقق بوكيتينو على معلب «بارك دي برانس» فوزه الاول مع الفريق الذي دافع عن الوانه لاعبا بين عامي 2001 و2003.

ورفع ليون رصيده الى 40 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن كل من سان جرمان الثاني وليل الثالث بعد أن عاد الأخير الى سكة الانتصارات من بوابة نيم بهدف نظيف بعد سقوطه امام انجيه في المرحلة السابقة. ويدين سان جرمان بالفوز للايطالي مويس كين (16)، الارجنتيني ماورو ايكاردي العائد من الاصابة (81) والبديل الاسباني بابو سارابيا (83).

وهدد بريست باكرا عندما أجبر فرانك أونورا الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لابعاد تسديدته القوية (6).

وافتتح سان جرمان التسجيل بعدما رفع الارجنتيني أنخل دي ماريا الكرة من ركنية تابعها البرازيلي ماركينيوس رأسية ارتطمت بالقائم لترتد امام كين المتواجد على خط المرمى تابعها سهلة في الشباك (16) مسجلا هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم في 13 مباراة خاضها.

وضاعف ايكاردي الأخير تقدم فريقه بعد توغل رائع لمبابي عن الجهة اليمنى مراوغا ثلاثة لاعبين قبل ان يمرر كرة خالصة الى الدولي الارجنتيني (81).

وسجل بطل فرنسا في المواسم الثلاثة الأخيرة الهدف الثالث بعدما وصلت الكرة الى ايكاردي مررها بكعب قدمه خلفية الى سارابيا الذي دخل بديلا في الدقيقة 56 اثر اصابة السنغالي ايدريسا غي، سددها رائعة بيسراه من خارج المنطقة على يمين الحارس (83).

وستكون الفرصة متاحة أمام بوكيتينو للصعود الى منصة التتويج بعد أيام فقط على توليه المهمة، اذ يلتقي سان جرمان بعد غد مع غريمه مرسيليا على كأس الأبطال الموازية للكأس السوبر المحلية.وأفلت ليون من الخسارة الثانية هذا الموسم في الدوري بعدما عوض تأخره بهدفين امام رين الى تعادل متأخر 2-2 ليحتفظ بالصدارة.وتقدم أصحاب الأرض عن طريق كليمان غرونييه (20) وبنجامان بوريجو (55)، قبل ان يعود ليون عبر الهولندي ممفيس ديباي (79) والبلجيكي جايسون دوناييه (82).

وحقق ليل فوزا صعبا بهدف نظيف على مضيفه نيم.

وواصل موناكو نتائجه الجيدة حيث حقق فوزه الثاني تواليا على حساب ضيفه انجيه بثلاثية نظيفة ليبقى من دون هزيمة للمباراة الرابعة تواليا. ورفع فريق الامارة رصيده الى 33 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن رين الخامس.

