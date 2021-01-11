كورتوا ينتقد اللعب في الثلوج

دوليه

انتقد البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد رابطة الدوري الاسباني لاجبارها الفريق على السفر الى «بامبلونا» رغم العاصفة الثلجية التي ضربت العاصمة الاسبانية وخوض مواجهة أوساسونا في الجولة الـ18. وقال كورتوا في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» عقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي «تمكنا من اللعب ولكن من المؤسف ما فعلته «لا ليغا» بنا وبرايو فاليكانو وفرق أخرى، أعتقد أنه كان من المعروف أمر العاصفة من قبل». وزاد: «ليس مؤسفا أن نضطر للعب فقط بل لأننا سافرنا أمس ومدرج الاقلاع كان مغطى بالثلوج» وذلك بعد أن احتجز الفريق عدة ساعات في الطائرة قبل أن تتمكن من الاقلاع. وتابع «لا نستطيع العودة اليوم ولا ليغا عليها أن تفكر في أننا بشر ولسنا عرضا يجب أن يبث دائما». وأضاف «نحن نفعل ما يطلب مننا خاصة لو قالوا لنا انه اذا لم نأت سنخسر النقاط الثلاث. لقد أتينا الى الملعب بينما كان الطريق مليئا بالثلوج». وأردف «أعتقد أنه يجب التفكير أولا في أمن البشر فلدينا عائلات ولسنا عرائس متحركة علينا أن نلعب دائما». وعن التعادل في المباراة قال كورتوا «بالتأكيد كنا نريد الفوز لأنك ترغب في حصد النقاط الثلاث بعد الرحلة التي قطعناها ولكن الأمر لم يكن سهلا اليوم ولم يكن من السهل التحكم في الكرة في الأجزاء التي كان بها جليد في الملعب. لقد حاولنا ولكنهم دافعوا جيدا». يذكر أن عاصفة ثلجية ضربت أكثر من منطقة في اسبانيا، ما أجبر رابطة الليغا على تأجيل عدة مباريات، لكنها أصرت على اقامة لقاء ريال وأوساسونا.