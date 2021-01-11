دورتموند تفوق على لايبزيغ

دوليه

سقط لايبزيغ الثاني على أرضه بخسارته أمام بوروسيا دورتموند 1-3 ليفرط بفرصة الارتقاء الى الصدارة، أول من أمس في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني. ففي قمة المرحلة، فرض النروجي ارلينغ هالاند، العائد الى الفريق الأسبوع الماضي بعد غياب لقرابة شهر بسبب الاصابة، نفسه نجما للمواجهة بين دورتموند ومضيفه لايبزيغ بتسجيله الهدفين الثاني والثالث ولعبه دورا مؤثرا في الهدف الأول الذي كان من نصيب الانكليزي جايدون سانشو. ورفع دورتموند رصيده الى 28 نقطة في المركز الرابع، فيما أخفق فريق المدرب يوليان ناغلسمان في استغلال خسارة بايرن ميونيخ الجمعة أمام مونشنغلادباخ (2-3)، لكي يعتلي الصدارة فبقي ثانيا بفارق نقطتين عن النادي البافاري بطل المواسم الثمانية الماضية. ولم يقدم الفريقان شيئا يذكر في الشوط الأول الذي شهد خسارة دورتموند جهود لاعب الوسط البلجيكي أكسل فيتسل بسبب اصابة على مستوى الكاحل، ما دفع المدرب ادين ترزيتش الى استبداله بجان (30). لكن دورتموند استهل الشوط الثاني بأفضل طريقة حين افتتح التسجيل بلعبة جماعية جميلة اثر هجمة مرتدة، فوصلت الكرة الى هالاند المتوغل على الجهة اليمنى فعكسها الى القائد ماركو رويس الذي حولها بكعب قدمه لسانشو، ليودعها الأخير الشباك (55). وكان لايبزيغ قريبا من ادراك التعادل لكن الحظ عاند الاسباني داني أولمو بعدما ارتدت محاولته من القائم الأيمن (67). وجاء رد دورتموند قاسيا بهدف ثان بعد لعبة جماعية جميلة أخرى بدأها هالاند بسلسلة من المراوغات قبل أن تعود الكرة اليه من عرضية لسانشو، فحولها برأسه في الشباك (71)، ثم أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 84 بعد تمريرة بينية متقنة من رويس، مسجلاَ هدفه الثاني عشر في المركز الثاني خلف هداف بايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي (20). وقلص لايبزيغ الفارق متأخرا عبر النروجي الآخر ألكسندر سورلوث (89). واقتنص شالكه انتصاره الأول منذ يناير من العام الماضي بفضل الأميركي ماثيو هوب الذي سجل ثلاثية في مرمى هونهايم 42 و57 و63 قبل أن يضيف المغربي أمين الحارث الرابع وقف أيضا خلف الأهداف الثلاثة الأولى (80). فرط باير ليفركوزن بنقطتين ثمينتين لصراعه على الصدارة، وذلك بتعادله على أرضه مع فيردر بريمن 1-1. وانتهت المواجهة بين أونيون برلين وفولفسبورغ بالتعادل 2-2.