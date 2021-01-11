كافو: المشاركة في مونديال قطر حلم يراود جميع لاعبي العالم

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أكد أسطورة المنتخب البرازيلي السابق كافو، سفير اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أن بطولة كأس العالم «قطر 2022» ستمثل تجربة استثنائية للجميع، مضيفا أن المشاركة في منافساتها حلم يراود جميع لاعبي كرة القدم في العالم. وتحمل بطولة كأس العالم أهمية خاصة للكثيرين، وعلى وجه الخصوص نجوم اللعبة الذين نجحوا في التتويج باللقب مع منتخبات بلادهم.

يعد أسطورة كرة القدم البرازيلي كافو اللاعب الوحيد في العالم الذي شارك في نهائي ثلاث نسخ متتالية من المونديال، وذلك عندما دافع عن ألوان منتخب بلاده في نهائي مونديال 1994 بالولايات المتحدة، و1998 في فرنسا، و2002 باليابان.

وقال كافو لموقع qatar2022.qa في رده على سؤال حول مدى أهمية تنظيم بطولة كأس العالم لأول مرة في العالم العربي والشرق الأوسط: «لا شك أن المونديال يعد بطولة للعالم كله، ولذلك يحق لأي دولة المنافسة على استضافة هذا الحدث الكبير الذي يمثل تنظيمه في قطر أهمية خاصة لعشاق كرة القدم في المنطقة، حيث ستتاح الفرصة أمام الملايين من المشجعين في قطر والمنطقة للاستمتاع لأول مرة بالحدث الرياضي الأبرز في العالم على مقربة منهم. وفي ظل استعدادات قطر المتواصلة على صعيد البنية التحتية وتجربة المشجعين؛ فإن الجميع على موعد مع نسخة استثنائية من كأس العالم في 2022». وعن الإرث الذي سيتركه مونديال قطر 2022 للمنطقة والعالم ذكر كافو: «يحرص القائمون على الإعداد لمونديال قطر 2022 على أن تترك البطولة إرثاً يمتد أثره إلى أنحاء مختلفة من العالم. ومن المؤكد أن هذا الالتزام تجاه استدامة البطولة سيترك أثراً إيجابياً على البيئة، ويضع معايير جديدة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في المستقبل، ويشمل ذلك إعادة الاستفادة من أجزاء ستادات المونديال، بعد اسدال الستار على منافساته، بهدف دعم إنشاء بنية تحتية رياضية في بلدان نامية». وعن توقيت منافسات مونديال قطر 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر، واثره على أداء اللاعبين قال: «ستقام مباريات البطولة في توقيت يتمتع فيه العديد من اللاعبين بأعلى مستوى من اللياقة البدنية، بخلاف موعد إقامة النسخ السابقة التي كان ينضم فيها اللاعبون إلى صفوف منتخباتهم الوطنية بعد موسم طويل مع أنديتهم. وإذا أضفنا إلى ذلك الأجواء المناخية الرائعة التي تتمتع بها قطر في هذا الوقت من العام، فهذا يعني أننا سنشاهد مباريات مثيرة ستشهد بلا شك تألق نجوم العالم في أجواء مثالية». وتابع: «سيحقق مونديال قطر 2022 حلم عشاق وجماهير كرة القدم خلف الشاشات أو في الستادات. ففي اليوم الواحد، ستقام أربع مباريات في دور المجموعات على ستادات قريبة من بعضها البعض، ما يعني إمكانية حضور مباراتين في اليوم. وهذا شيء لم يحدث قط في التاريخ الحديث لبطولات كأس العالم»، مشيرا الى ان المنتخبات المشاركة ستستفيد أيضاً من الإقامة في مقر واحد، لتتجنب بذلك عناء السفر الطويل بين كل مباراة وأخرى، ما يمنح اللاعبين بلا شك المزيد من الوقت للتدريب والراحة والتركيز على جودة الأداء على أرضية الملعب. ونوه كافو في ختام حديثه بأن كأس العالم يتيح لكل لاعب تحقيق الحلم الذي يراوده وهو أن يكون بطلاً للعالم، «في كأس العالم، يلعب بجوارك وينافسك أفضل اللاعبين في العالم. إنه الحدث الذي يرغب أي لاعب أن يسجل حضوره فيه. ولا شك أن جميع لاعبي العالم يتطلعون للفوز بلقب النسخة المقبلة من المونديال الذي ستستضيفه قطر في 2022».

