وضع سياسي مقلق.. رياضياً؟

محلية

تمر على الكويت أزمة سياسية تكررت منذ امد بعيد في بعض مجالس الامة السابقة . فبعد انتخابات مجلس الامة توقعنا خيرا للحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية... كون ان التغير كان كبيرا والكل متفائل بمخرجات الانتخابات... الا اننا ومن الجلسة الاولى والثانية وضح لنا كرياضيين بأن مجلس الامة تجاهلنا هذه المرة ولم يعطنا حقنا من الاهتمام خصوصا عند تشكيل اللجان المؤقتة بدون « لجنة الشباب والرياضة».... وكأن لبعض الاعضاء اجندة خاصة تهدف الى السيطرة على مجريات الوضع السياسي...! فكل الرياضيين توسموا خيرا بالحكومة الجديدة وان من سيدير رياضتنا مسؤولون لديهم الخبرة الرياضية والشبابية لتكملة المشوار والبدء باصلاح ما يمكن اصلاحه . الا اننا نرى ان ما هو قادم اسوأ مما كنا عليه وان الصراع السياسي سيدمر الوضع الرياضي اذا ما انتقلت الى اسوار الاندية الرياضية التي تتكون من جمعيات عمومية من مواطنين كويتيين لهم علاقة قوية بالاعضاء سواء في مجلس الامة (الحاليين) او الذين لم يوفقوا بالفوز بهذه الانتخابات ... حيث ان الكل يعلم بأن كل انواع الانتخابات التي تحدث بالهيئات الاهلية مرتبطة مع بعض وتحكمها اعراف قبلية او طائفية او ذو مصالح.... الخ . وهذه هي طامة الوضع الرياضي في انديتنا الرياضية الاهلية.... فللاسف هذه الامور زادت خلال الثلاثين سنة الماضية (بعد الغزو العراقي) . فكل التمني بأن تهدأ الامور بقيادة وحكمة سيدي سمو أمير البلاد وان تستطيع الحكومة الجديدة التعامل مع هذا الوضع السياسي بحكمة... فالرياضة قد لا تكون اولوية لديها ولكن الرياضة من شأنها ان تهدي النفوس.... اذا ما استخدمت صح.... والله من وراء القصد.

