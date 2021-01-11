الكويت والقادسية على أتم الاستعداد

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ينهي القادسية والكويت اليوم استعدادتهما للمباراة النهائية لكأس ولي العهد التي ستجمع الفريقين في 07:00 مساء غد على ستاد جابر وسط حذر الطرفين من مشكلة الإجهاد التي أصابت بعض اللاعبين بسبب ضغط المباريات في الفترة الأخيرة.

ويملك الأبيض بعض الأفضلية لأنه لم يخض الدور التمهيدي كما أنه تجاوز برقان بأقل مجهود في الدور نصف النهائي، ولا يعاني الفريق من أي غيابات باستثناء فهد العنزي الذي يتعافى من الإصابة والغائب منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى يوسف ناصر الذي عاود التدريبات الجماعية، لكن من المستبعد مشاركته في مباراة الليلة، أما العاجي جمعة سعيد الذي عانى من شد خفيف أمام برقان اضطره للخروج فيبدو جاهزاً لمباراة الغد. في المقابل، يبدو الأصفر جاهزاً تماماً للمواجهة بجميع الأسماء المتاحة باستثناء عامر معتوق الغائب للإصابة منذ فترة طويلة، وستكون مهمة المدرب الإسباني بابلو فرانكو اختيار التشكيلة الأنسب والأكثر جهوزية لمواجهة الكويت.

من جانب آخر، يتنافس التضامن وبرقان على المركز الثالث عندما يلتقيان في 05:40 مساء اليوم على ستاد عبدالله الخليفة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفجر الفريقان مفاجأتين من العيار الثقيل في الدور التمهيدي عندما أقصى التضامن السالمية بالفوز عليه بهدف دون رد، بينما تمكن برقان من التغلب على النصر بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي. لكن مسيرة الفريقين توقفت عند الدور نصف النهائي بعد خسارة التضامن أمام القادسية 0-2، وبرقان أمام الكويت بالنتيجة ذاتها، وستكون مواجهة اليوم مهمة لكلا الفريقين من أجل تعويض الخسارة وضمان الصعود إلى منصة التتويج عبر الحصول على المركز الثالث. ولم يسبق لأي من الفريقين الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة، مع العلم أن التضامن وصل سابقاً إلى نهائي كأس الأمير أكثر من مرة، فيما بلغ برقان الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الأمير العام الماضي وخسر من الكويت أيضاً بنتيجة 5-0. وتواجه الفريقان في المرحلة السابعة من دوري التصنيف وانتهت المباراة بفوز التضامن بهدف دون رد سجله محمد القبندي، وتشكل مباراة اليوم أهمية لمدربي الفريقين الكرواتي برونو سكليتش مدرب برقان، والوطني جمال القبندي مدرب التضامن خصوصاً أن كلا الفريقين فشل في البقاء مع العشرة الكبار في دوري التصنيف.

