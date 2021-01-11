مؤتمر صحافي لـ «النهائي» اليوم

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يعقد في 12:00 ظهر اليوم بمقر اتحاد الكرة المؤتمر الصحافي للمباراة النهائية لكأس ولي العهد والتي ستجمع الكويت والقادسية في 07:00 مساء غد على ستاد جابر، وذلك بحضور مدرب ولاعب من كل فريق.

كما سيقام الاجتماع الفني في 11:00 صباح اليوم في مقر الاتحاد.

وكان عقد صباح أمس بمقر الاتحاد الاجتماع التنسيقي للمباراة النهائية. وحضر الاجتماع الأمين العام للاتحاد صلاح القناعي، ورئيس اللجنة الاعلامية بالاتحاد سطام السهلي، ورئيس لجنة العلاقات حمزة الشطي، والمدير الداخلي بالاتحاد محمد سيف، وعضو لجنة التسويق سامي يويابس، ومراقب المباراة فيصل العبيدلي، والمنسق الأمني سالم العنزي، إضافة إلى ممثلين عن وزارات وهيئات الدولة المعنية بالتنظيم.

