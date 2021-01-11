كاظمة والقادسية يواجهان العربي والشباب في «السلة»

محلية

تختتم اليوم مواجهات الجولة الأولى من الدور الثاني في دوري كرة السلة باقامة مباراتين تجمعان القادسية مع الشباب في 05:30، يليها لقاء كاظمة مع العربي، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. وتقام منافسات الدور الثاني بنظام «بلاي اوف» من ثلاثة مباريات على ان يتأهل الفائز في مباراتين الى المربع الذهبي، كما ستتأهل الفرق الاربعة التي تصل الى المربع الذهبي الى الدوري الممتاز للموسم المقبل فيما ستضطر الفرق الخاسرة الاربعة في دور الثمانية بالاضافة الى الخمسة فرق التي لم تتأهل عن دوري المجموعات لخوض دوري تأهيلي سيتأهل منه فريقان فقط الى الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

في المباراة الاولى، تبدو المنافسة محتدمة بين القادسية والشباب للفوز في المواجهة خصوصا بعد تراجع أداء الأصفر خلال الفترة السابقة نظراً لكثرة الاصابات بين لاعبيه وعلى رأسهم صالح اليوسف وناصر الهجرس وشايع مهنا واحمد فالح، فيما سيحاول الشباب بقيادة مدربه الوطني عبدالعزيز القلاف استغلال الغيابات ومحاولة خطف الفوز.

وفي المباراة الثانية التي تجمع العربي مع كاظمة تبدو كفة الاخير أرجح نظراً الى العروض التي يقدمها بقيادة مدربه الصربي ايفان ييرمتش اذ لم يخسر البرتقالي منذ انطلاق المسابقة نظراً لوجود لاعبين مميزين بين صفوفه امثال احمد البلوشي ويوسف بورحمه واحمد المطيري وناصر الظفيري في الوقت الذي يحاول به الاخضر تقديم مستوى لافت بقيادة مدربه الوطني طلال بلال يستطيع من خلاله مجاراة البرتقالي وخطف الفوز منه بالاعتماد على ابرز عناصر الفريق جاسم التميمي وعلي بوصلحه وحسين بوشهري وسعود الفارس.

