فوز العنبري وكميل في «نجوم العصر الذهبي»

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أسفرت منافسات الأسبوع الأول من بطولة نجوم العصر الذهبي لكرة القدم التي تقام على ملعب «عيال واحد» في الرقعي بمشاركة 12 فريقاً، عن فوز فريق عبدالعزيز العنبري على منافسه فريق فيصل الدخيل 2 – 0 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1 – 1، فيما تفوق فريق فتحي كميل على نظيره ناصر الغانم بثنائية نظيفة، وتخطى فريق وليد الجاسم منافسه فريق نعيم سعد 2 – 1 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 1- 1.

وشهدت المباريات التي تقام على ملعب ترابي تنافساً مثيراً وحماسا كبيراً من قبل اللاعبين، فيما كان نجم الأسبوع حبيب ياسر لاعب فريق العنبري الذي شارك بديلاً في الشوط الثاني وصنع هدف التعادل لفريقه مستثمراً خبرته في الملاعب الترابية ومتوجاً جهود فريقه بالانتصار الأول في المسابقة.

وعبر مدير البطولة خلف الميدار عن سعادته بالانطلاقة الناجحة للمنافسات، مشيرا الى رغبة جميع الفرق المشاركة في الفوز للاستمرار في البطولة تحمل أسماء نجوم الكرة الكويتية في عصرها الذهبي.

وأكد الميدار ان التنافس على الملاعب الترابية له طابع خاص، «ويعيدنا الى الايام الماضية الجميلة.. ولهذا حرصنا على تنظيم البطولة بهدف إحياء اللعب على هذه الملاعب التي صنعت العديد من المواهب الكويتية»، متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة، والنجاح للبطولة في نسختها الأولى.

