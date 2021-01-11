«رماية علي الصباح» تنطلق الخميس

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ينظم نادي الرماية ابتداء من يوم الخميس المقبل بطولة كأس الراحل الشيخ علي الصباح السنوية وتستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة رماة وراميات النادي والحرس الوطني. وقال رئيس النادي دعيج العتيبي في تصريح صحافي امس ان الأجهزة الفنية والإدارية التابعة للنادي بدأت الاستعداد لهذا الحدث المهم الذي يشمل اقامة مسابقات «سكيت وتراب» للرجال والسيدات اذ حددت المواعيد الزمنية للتدريبات والمسابقات. وأضاف ان اللجنة المنظمة للبطولة تقوم بتجهيز مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي وتوفير المستلزمات الخاصة بالرماة والراميات مع الالتزام بكل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الجهات الصحية بالبلاد، مشيرا الى ان باب التسجيل للراغبين في المشاركة مستمر حتى مساء غد.ولفت الى أن لهذه البطولة مكانة خاصة لدى أسرة الرماية الكويتية اذ يحرص النادي على إدراجها سنويا ضمن برنامج موسمه الرياضي المحلي نظرا للدور المتميز الذي قام به الراحل الشيخ علي الصباح رحمه الله بتطوير رياضة الرماية الكويتية ودعمها.وذكر أن هذه البطولة تعد محطة استعدادية مهمة لرماة المنتخب في رماية أسلحة الخرطوش قبل خوضهم منافسات بطولة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الدولية السنوية الكبرى للرماية والتي ستقام فبراير المقبل بمشاركة دولية كبيرة.