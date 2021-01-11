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الأصفر هزم برقان والأخضر تعادل مع السالمية في «اليد»

زيد خلف
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الإثنين 11 يناير 2021

حقق القادسية انتصارا صعبا على برقان 31-30 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة التاسعة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي شهدت تعادل العربي مع السالمية 28-28. ورفع القادسية رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثانية بفارق 3 نقاط عن الكويت المتصدر، فيما بقي برقان في المركز السادس برصيد 6 نقاط. ورفع العربي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع بفارق التسجيل عن كاظمة صاحب الرصيد ذاته، في حين ارتفع رصيد السالمية إلى 8 نقاط في المركز الخامس. وواجه القادسية صعوبة كبيرة في تخطي برقان العنيد إذ ظلت النتيجة متأرجحة حتى الثواني الأخيرة التي حسم بها الأصفر المباراة لصالحه مبقياً على الأمل الضئيل في المنافسة على اللقب. وفي اللقاء الثاني تمكن السالمية من خطف نقطة ثمينة من العربي الذي ابتعد كثيراً عن الكويت المتصدر بفارق 7 نقاط.


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