الزمالك ثأر من الطلائع

دوليه

حقق الزمالك فوزاً مستحقاً على مضيفه طلائع الجيش بثلاثية نظيفة على ستاد السويس الجديد اول من امس في الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز. وثأر الزمالك من الطلائع بعدما نجح الأخير في الإطاحة بالأبيض من نصف نهائي كأس مصر في نسختها الأخيرة. واستحق إمام عاشور لاعب الزمالك لقب نجم المباراة بعدما قاد فريقه بتسديداته الرائعة للفوز بتسجيله لهدفين في الدقيقتين 49 و71 عقب تقدم يوسف إبراهيم «أوباما» بالهدف الأول بعد مرور 18 دقيقة من صافرة البداية. ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة محتلا المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن الأهلي المتصدر.بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر «الأخير». وأوقف غزل المحلة انتصارات ضيفه الجونة بإجباره على التعادل السلبي. ورفع الجونة رصيده إلى 12 نقطة متراجعا إلى المركز الثالث وارتفع رصيد غزل المحلة إلى 7 نقاط في المركز العاشر. واقتنص مصر المقاصة فوزا صعبا على حساب ضيفه أسوان بهدف نظيف،ليرفع المقاصة رصيده إلى 10 نقاط متقدما للمركز الخامس بينما تجمد رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر.