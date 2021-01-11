من الإحباط إلى التفاؤل.. خاطرة

الاخيرة

من الملاحظ، ولشديد الأسف، أن سمة الاحباط بدأت تصبح سمة عامة في خطابنا السياسي والاجتماعي، بل وحتى الحديث اليومي للمواطن الكويتي حين يبدي رأيه في قضايا الساعة. وأيا كانت مبررات ذلك أو أسبابه فان الشعور بالاحباط اذا ما تحول الى شعور عام أو تم تداوله كخطاب اجتماعي فانه يصبح ظاهرة خطيرة تعطل في الفرد والمجتمع ارادة البناء. الكويتيون في الماضي، وقبل مرحلة النفط، لم يعرفوا قط حياة الرخاء وعيش الرفاه، كانت حياتهم صعبة، وكان كل شأن من شؤونها يشكل تحديا كبيراً، الغوص، التجارة، توفير الغذاء، مياه الشرب، كل شيء كان صعباً في حياتهم. نعم، كانوا يشعرون بوطأة الحياة وقسوتها وصعوباتها، لكنهم لم يركنوا قط الى اليأس والقنوط ولم يعرفوا الكلل والملل، وكانوا يرفعون الأمل على صواري السفن المبحرة في الأعماق.

صحيح اننا نواجه تحديات ومشاكل وصعوبات لكنها جميعا ليست بحجم ما واجهه الكويتيون في الماضي، ولو ركنوا الى اليأس والاحباط لما وصلنا الى كويت اليوم التي نحبها ونفتخر بها. وصحيح كذلك أن كل البشر في أقصى الأرض وأدناها يواجهون التحديات والصعوبات، وربما كانت أشد وطأة وقسوة، غير أن ذلك ليس مبرراً لليأس والاحباط، وها نحن نرى جميع من حولنا يثابرون ويتقدمون وعلينا أن نثابر أيضا ونتقدم.

ان مدخلنا الى التفاؤل بالمستقبل معقود على ناصية السياسة، فما عداها مقدور عليه، اذ لدينا الامكانيات والمقومات التي تؤهلنا للمضي قدما للأمام، بل ونتقدم على من سبقنا، اذا ما نجحنا في نزع فتيل التوتر الداخلي الذي يؤججه الاندفاع والتصارع وضيق الأفق وغياب الحكمة والخبرة. وقد أصبحت السياسة شغلنا الشاغل، والطريق الذي حاد بنا عن مبتغانا وقضايانا وأولوياتنا، ليضعنا على عتبات الاحباط.

ان التخلص من حالة الاحباط مسؤولية مجتمعية شاملة يتحمل أعباءها الحكومة والمجلس والمواطن كذلك، وعبؤها الأكبر يقع على الأول والثاني خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب اصلاحات سريعة وشاملة في جُل مناحي الحياة. وفي تقديري، ان العلاقة بين المجلس والحكومة هي اليوم على المحك، فاما أن تأخذانا الى دروب التفاؤل والانجاز أو تقودانا على طرق الاحباط واليأس، والله ولي التوفيق.

