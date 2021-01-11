إلقاء الآخرين بالتهلكة!

الاخيرة

تابعت من يشككون بأهمية أخذ اللقاح، ووجدتهم في الأغلب من الحزبيين المؤدلجين، ممن اعتادوا إلقاء الآخرين بالمهالك وحماية نفسهم، فقد سبق لهم أن حرضوا، وأججوا أبناء الآخرين على الذهاب للحرب، والضرب، والجهاد في مشارق الأرض ومغاربها، واعدين الشباب الغر بالحور العين، إلا أنهم أبقوا أبناءهم عندهم، يدرسونهم في الغرب، ويحتفلون بتزويجهم دون أن تنزل لهم دمعة حزن واحدة على هلاك من غرروا بهم.

***

وابحث دائماً عن المستفيد في كل أعمال الشر، التي يدعون إليها فستجدها أحزاباً ودولاً شيطانية، تدعو إلى الخير وتقوم هي بالشر، ونقول لمن يريد أن يراهنا على من يدعون إلى عدم أخذ اللقاح إنهم سيكونون سراً في أول الصفوف لأخذه، تماماً كمن حرَّموا الفضائيات، وكانوا أول من قدم البرامج عليها، وحرَّموا الإنترنت، وكانوا كذلك الأكثر استخداماً له للتغرير بالآخرين، ودفعهم للمهالك.

****

آخر محطة: عدم التطعيم بشكل واسع، وخلال أقصر مدة لن يتسبب فقط بخسائر فادحة بالأرواح، بل سيسهم في تدمير اقتصاد بلدنا عبر عودة الحظر الشامل، بسبب وفرة إصابات الفيروس الجديد، وقديماً قيل.. قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق.

