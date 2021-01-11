«فيلومينا» تكسو إسبانيا بالثلوج

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أصيب مطار باراخاس مدريد الدولي في العاصمة الإسبانية بحالة شلل تام، وأغلقت كثير من الطرقات، بسبب «فيلومينا» أكبر عاصفة ثلجية تشهدها إسبانيا في القرن الـ21. وأعلنت بلدية مدريد إغلاق الحدائق العامة، وطلبت من السكان عدم الخروج إلى الشارع، وعدم قيادة السيارات إلا للضرورة القصوى. وحوصر آلاف السائقين الإسبان في سياراتهم وسط إغلاق ما يربو على 400 طريق عرقلت فيها الثلوج سير السيارات. وواجهت مدريد و8 أقاليم أشد تحذير من الطقس للمرة الأولى منذ إنشاء نظام التحذير عام 2007. وقالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية إنها سجلت درجة حرارة منخفضة قياسية بلغت 35.6 درجة مئوية تحت الصفر في شمال إسبانيا.