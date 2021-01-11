«غوغل» تطور ميزة تسجل مكالمات الغرباء بصورة تلقائية

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تطور شركة «غوغل» الاميركية ميزة جديدة يمكنها ان تسجل مكالمات الغرباء على هاتفك بصورة تلقائية. واوضح تقرير منشور عبر موقع «جي اس ام آرينا» التقني المتخصص ان تطبيق «غوغل فون» الجديد الخاص بالاتصالات سيحصل قريبا على تحديث جديد يمكنه تسجيل مكالمات اي شخص غريب وغير مسجل عبر قائمة اتصالات بصورة تلقائية. وتختبر حاليا «غوغل» الخدمة الجديد عبر اجهزة «بيكسل» التابعة لها، بالاضافة الى هواتف «نوكيا»، و«شاومي». والمميز في تلك التقنية الجديدة، هو ان غوغل ستخطر كلا الطرفين انه سيتم تسجيل تلك المكالمة، وسيمكن لصاحب الهاتف ان يوقف تسجيل المكالمة، سواء قبل الاتصال او خلاله. ومن المقرر ان توفر غوغل تلك الخدمة لكل هواتف الاندرويد بعد انتهاء تجربة اختبارها على الهواتف المختارة. وقالت «غوغل» ان تلك التسجيلات تكون محفوظة في هواتف المستخدمين، ولا يتم الاطلاع عليها من قبل مسؤولي الشركة او يتم الاحتفاظ بنسخة منها في خوادم الشركة.