تقليل الرسوم.. سلاح تحفيزي للتخفيف عن «الخاص»

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، عن دراسات حكومية لتخفيف رسوم الانشطة والخدمات على الشركات المحلية والاجنبية، في اطار دفع عمليات التحفيز البطيئة للأمام، ومساعدة القطاع الخاص على النهوض.

يأتي هذا فيما دعت أوساط اقتصادية الحكومة بضرورة الإسراع في تطبيق برامج تحفيزية للقطاع الخاص للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا والتي كبدت الشركات خسائر فادحة.

وأوضحت مصادر حزمة التحفيز الحالية بطيئة وغير قادرة على نجدة القطاع الخاص من تداعيات الأزمة التي يواجهها.

ولفتت الى أن من شأن الإعفاء من الرسوم على أملاك الدولة العقارية، وكذلك رسوم الخدمات المرتبطة بالابتكار وأنشطة الأعمال والاستثمار وأنشطة التجارة والاستيراد والتصدير والوكالات التجارية والعلامات التجارية والمنشأ ومدققي الحسابات، وغيرها من الرسوم التي تفرضها الدولة من أجل التخفيف عن كاهل القطاع الخاص في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأوضحت المصادر أن تلك الخطوة من شأنها دعم بيئة الأعمال في مواجهة الجائحة، والعمل -في الوقت نفسه- على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات.

واستغربت المصادر: مناداة البعض بتحصيل الرسوم الخدمات الحكومية وحرمان من يتخلف عنها من تلك الخدمات، في وقت يعاني فيه القطاع الخاص من أزمة سيولة خانقة وخسائر مليارية بسبب الإغلاق والحظر الكلي والجزئي الذي عانى منه الاقتصاد خلال الشهور القليلة الماضية التي تلت تفشي فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن تأجيل دفع الضريبة على الشركات، أو الإعفاء منها بشكل كلي، لحين التعافي من الجائحة أمر على درجة كبيرة من الأهمية، باعتباره أحد الوسائل الهامة والفعالة للشركات وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخروج منها من دائرة الإغلاقات والإفلاسات التي تعانيها في الفترة الراهنة مع غياب خطط تحفيز جادة تطلقها الحكومة.

وأضافت أن خفض الرسوم والضرائب أو الإعفاء منها من شأنه أن يسهم في خفض كلفة تأسيس ومزاولة الأعمال في الدولة وسيخفف العبء عن المؤسسات التجارية والاستثمارية، الأمر الذي يصب في دعم القطاعات الرئيسية والمتضررة وتحفيز البيئة الاقتصادية وضمان استدامة بيئة الأعمال، وسيدفع إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستفادة من تلك الاعفاءات على المدى الطويل.

