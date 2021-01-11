18 مليون مسافر عبر منافذ دبي في 2020

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سجل عدد المسافرين عبر المنافذ الجوية لإمارة دبي خلال العام الماضي 17 مليون و889 ألف و183 مسافراً، من القادمين والمغادرين، فيما تخطى مستخدمو البوابات الذكية حاجز المليون بـ 706 ألف و619 مسافرا وفق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وفق ما ذكر موقع فوربس.

من جانبها، أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن هذه الأرقام تكشف عن خطة ذكية، نفذتها الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم بأسره، تمكنت خلالها من تجاوز الأزمة بحلول مبتكرة من أجل مكافحة فيروس كوفيد-19 والتعايش معه.

و قال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري، إن ما تشهده مطارات دبي في زيادة في أعداد المسافرين منذ عودة الحركة الجوية في يوليو الماضي يؤكد جاهزية دبي لاستقبال مسافريها من أنحاء العالم.

و أوضح أن زيادة أعداد المسافرين خلال عطلة رأس السنة الميلادية، يعكس زيادة الثقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للتصدي لتداعيات كورونا وانتشار السلاسة الجديدة.

وتابع اللواء المري أن إعادة تشغيل البوابات الذكية بمطار دبي الدولي لكافة المسافرين المغادرين في مبنى 3، جراء الأوضاع العالمية الراهنة، كانت خطوة هامة وضرورية في تعزيز ثقة المسافرين بدولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص.

وأكد أن هذه البوابات تتميز بسرعة الإجراءات، وتجنب الانتظار والتواصل المباشر مع مأموري الجوازات، ما يجعلها الوسيلة الأكثر أمانا على المسافرين لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة للجميع.

