«الخليج» افتتح أحدث فروعه في برج كريستال

مال وأعمال

افتتح بنك الخليج مؤخرا أحدث فروعه في برج كريستال في مدينة الكويت. ويخدم البنك عملاء ادارة الثروات، في فرعه الجديد ذي التصميم العصري المميز، والمجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية ليوفر خدمة مصرفية سلسة لعملاء بنك الخليج المميزين.

وخصص البنك فرعه الجديد لخدمة عملاء ادارة الثروات بسبب طبيعة احتياجاتهم المصرفية المتميزة. كما أنه البنك الوحيد في الكويت الذي يخصص فرعا كاملا لخدمة عملاء ادارة الثروات، بشكل يضمن لهم الخصوصية والراحة.

وحول الفرع الجديد قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الخليج، محمد القطان: «نولي أقصى درجات الاهتمام بجميع عملائنا، لكن الخدمات المقدمة لعملاء ادارة الثروات تم تصميمها خصيصا لتناسب نمط حياتهم المختلف. نرحب بعملاء ادارة الثروات في فرعنا الجديد في برج كريستال، الذي يستقبلهم حصريا ويقدم لهم الخدمات التي يحتاجونها بسلاسة. ونتطلع مستقبلا الى تقديم المزيد من الخدمات التي تلبي احتياجات عملاء ادارة الثروات وتمكنهم من اجراء عملياتهم المصرفية بسهولة ويسر».

وقد أسس بنك الخليج ادارة الثروات في عام 2010، لتناسب حاجات عملائه المميزين وتلبي رغباتهم المصرفية بالشكل الذي يرضيهم ويتماشى مع أسلوب حياتهم، ويولي بنك الخليج اهتماما خاصا بادارة الثروات ضمن سعيه لتقديم خدمات خاصة ومميزة للعملاء.

ويتم طرح خدمات ادارة الثروات وتجديدها بانتظام مع دراسة حالة هذه الشريحة ومتطلباتها الحالية. واليوم يندرج تحت ادارة الثروات قسم الخدمات المصرفية المميزة، الذي يضم العملاء الذين يملكون رصيد الحسابات و/أو الصناديق الاستثمارية تعادل 50,000 دينار. لغاية 500,000 دينار. أو من يقومون بتحويل راتب شهري يعادل 3,500 دينار. وأكثر. كما يندرج تحت ادارة الثروات أيضا قسم الخدمات المصرفية الخاصة، للعملاء الذين يملكون رصيد الحسابات و/أو الصناديق الاستثمارية تعادل 500,000 دينار. أو أكثر.

