«بوبيان» أطلق برنامج «حاضنة بوبيان للأعمال الناشئة»

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن اطلاق برنامج «حاضنة بوبيان للأعمال الناشئة» لدعم المشاريع الصغيرة والمبادرات الكويتية الشابة والشركات الناشئة الراغبة في تحقيق تطلعاتها في السوق الكويتي الذي يشهد نموا متزايدا لقطاع الأعمال الخاصة.

وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والخدمات الرقمية لبنك بوبيان عبدالله التويجري «يعرف بنك بوبيان انه أكثر البنوك المحلية التى تولي الشباب اهتماما خاصا انطلاقا من الخبرات التى اكتسبناها في التعامل معهم على مدار السنوات الماضية والتي أهلتنا لمعرفة كل احتياجاتهم ومتطلباتهم».

وأضاف التويجري ان أكثر ما يميز الشباب الكويتي اليوم هو اصراره على الخروج من مفهوم ادارة الأعمال الخاصة بالمعنى التقليدي المتعارف عليه الى مفهوم أكثر توسع يعتمد في أساسه على الابداع والابتكار بجانب اكتساب المعرفة والتدريب والارشاد من أجل تكوين شخصية قادرة على بناء أعمال ناشئة ناجحة والاستعداد التام لمواجهة عالم الأعمال الواقعي.

وأكد التويجري انه من هذا المنطلق جاءت فكرة اطلاق برنامج حاضنة بوبيان للأعمال الناشئة لدعم وتحفيز الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تشجيعهم على التقدم لبرنامج حاضنة بوبيان، حيث سيتم مساعدتهم وتزويدهم بالمعرفة والتدريب والارشاد لاحتضان أفكارهم وبنائها وذلك بمشاركة نخبة من أصحاب الأعمال الكويتيين.

واضاف «يسعدنا أن نعلن عن انضمام مجموعة مميزة من أصحاب الأعمال الكويتيين وهم كل من سعود الحميضي وعبدالعزيز البحر وبدر البدر للبرنامج كمستشارين للاستفادة من خبراتهم المحلية والعالمية والتي تشمل العديد من المجالات منها الاستثمار والاقتصاد والتكنولوجيا وادارة الاعمال».

وحول برنامج حاضنة بوبيان للأعمال الناشئة قال مساعد المدير العام ورئيس ادارة الابتكار والشراكات حمد الفوزان انه برنامج موجه لخريجي وطلاب الجامعات الجدد ممن يتمتعون بمهارات المغامرة للدخول في مجال سوق العمل الاستثماري، حيث ان البرنامج صمم خصيصا لدعم المبادرين وأصحاب الشركات الناشئة وتزويدهم بمجموعة من موارد الدعم والخدمات كبيئة عمل تدريبية متكاملة تساهم في رفع كفاءة المبادرين وتهيئتهم للتجربة الحقيقية.

وأشار انه بمجرد تقديم طلبات الالتحاق في برنامج «حاضنة بوبيان للأعمال الناشئة» سوف يمر بعملية الترشيح الداخلية لاختيار المتقدمين، حيث سيشارك المتقدمون المختارون في البرنامج ويخضعون لجدول أعمال البرنامج الذي من خلاله يكتسبون المعرفة والتدريب والارشاد.

مستشارو البرنامج

سعود الحميضي

مؤسس والمدير التنفيدي ل SBX Capital.

شريك مؤسس EastChainCo.

عضو في مجلس ادارة Republic.

بكالوريوس ادارة أعمال – التمويل والاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا USC.

عبدالعزيز البحر

الرئيس التنفيذي للعمليات The Taken Seat.

شغل منصب مدير العمليات في شركة Apple.

ماجيستير ادارة أعمال من جامعة هارفرد.

بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT.

بدر البدر

مؤسس منصة Rehlat.

ماجستير ادارة أعمال من جامعة ييل Yale.

بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ميشيغان.

