10 خطط ضريبية لبايدن ستؤثر في الاقتصاد الأميركي

مال وأعمال

يحمل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي يدخل البيت الأبيض يوم العشرين من يناير الحالي جملة من الخطط الجديدة على المستوى الاقتصادي أهمها عشر خطط للاصلاح الضريبي من المتوقع أن تؤثر في الاقتصاد الكلي الأميركي بشكل كامل، وتستحوذ على أهمية كبيرة بسبب الايرادات الهائلة التي ستجمعها خلال السنوات المقبلة.

ووجدت لجنة الميزانية الفيدرالية والتي تدرس الميزانية الفيدرالية والقضايا المالية أن خطط بايدن الضريبية ستؤدي الى جمع ما بين 3.35 تريليون دولار و3.67 تريليونات دولار على مدى عقد من الزمن اذا تم اقرارها بالفعل، أو 1.3% الى 1.4% من الناتج المحلي الاجمالي، بحسب ما نقل تقرير لموقع «ماركت ووتش» اطلعت عليه «العربية.نت».

وقالت اللجنة: «خطة بايدن الضريبية تقدمية للغاية، حيث تزيد الضرائب على أعلى 1% من أصحاب الدخل بنسبة 13% الى 18% من الدخل بعد الضرائب، بينما تزيد الضرائب بشكل غير مباشر لمعظم المجموعات الأخرى بنسبة 0.2% الى 0.6%».

وأضافت أن التأثير المالي والاقتصادي والتوزيع النهائي للسياسات الضريبية للرئيس المنتخب بايدن «سيعتمد على كيفية انفاق الايرادات التي تم جمعها حديثا أو تخصيصها».

وخلال الحملة الانتخابية قال بايدن: «سأرفع الضرائب لأي شخص يكسب أكثر من 400 ألف دولار. يجب أن يدفع الأثرياء حصة عادلة. يجب على الشركات دفع حصة عادلة. الحقيقة هي أن هناك شركات تجني ما يقرب من تريليون دولار ولا تدفع أي ضرائب على الاطلاق».

أما الخطط الضريبية العشر لبايدن والتي يتوقع أن يتمكن من اقرارها بسهولة، فهي كالتالي:

1- أعلى معدل، حيث سترفع خطة بايدن الضريبة على أعلى معدل دخل فيدرالي فردي أو على صافي مكاسب رأس المال قصيرة الأجل لتصبح 39.6%، وهو أعلى معدل كان ساريا قبل خفض الضرائب. وقال بايدن أيضا انه سيرفع الضرائب عموما على الأشخاص الذين تزيد دخولهم عن 400 ألف دولار.

2- الخصومات المفصلة، حيث قال بايدن انه سيحد من المزايا الضريبية والخصومات المفصلة الى 28% وذلك بالنسبة للأفراد ذوي الدخل المرتفع.

3- ضرائب أعلى على مكاسب رأس المال طويلة الأجل، حيث سيواجه الأفراد ذوو الدخل المرتفع ضرائب أعلى على أرباح رأس المال بموجب خطة بايدن.

4- رفع ضرائب الضمان الاجتماعي لذوي الدخل المرتفع، حيث بموجب القانون الحالي، تصل ضريبة الضمان الاجتماعي البالغة 12.4% الى أول 137 ألف و700 دولار من أجور 2020 أو صافي دخل العمل الحر. يدفع الموظفون 6.2% عن طريق الاستقطاع من رواتبهم، ويدفع أصحاب العمل النسبة المتبقية 6.2%. يدفع الأفراد العاملون لحسابهم الخاص نسبة 12.4% كاملة من جيوبهم الخاصة عبر ضريبة العمل الحر.

5- الغاء الزيادة الأساسية للأصول الموروثة، حيث بموجب القانون الحالي، فإن أساس ضريبة الدخل للأصول التي يرثها الشخص يتم تقييمه بالقيمة السوقية العادلة اعتبارا من تاريخ وفاة المتوفى، ولذلك اذا قام الورثة ببيع الأصول الموروثة لكسب رأس المال، فإنهم مدينون فقط بضريبة أرباح رأس المال على الزيادة بعد الوفاة، ان وجدت. يمكن أن يكون هذا القانون موفرا ضريبيا ضخما للأصول الموروثة.

6- الغاء الاعفاءات الضريبية العقارية، حيث ستعمل خطة بايدن الضريبية على الغاء الاعفاء البالغ 25000 دولار من قواعد الخسارة السلبية لخسائر العقارات المؤجرة التي يتكبدها الأفراد متوسطو الدخل، وكذلك الغاء القسم 1031 من المبادلات المشابهة التي تسمح بتأجيل ضرائب أرباح رأس المال على مقايضات الممتلكات العقارية، والغاء القواعد التي تسمح باسراع عمليات شطب بعض الممتلكات العقارية.

7- زيادة ائتمانات رعاية الأطفال والمعالين.

8- قروض جديدة لمشتري المساكن والمستأجرين، حيث ستنشئ خطة بايدن ائتمانا ضريبيا جديدا قابلا للاسترداد يصل الى 15 ألف دولار لمشتري المنازل المؤهلين لأول مرة.

9- تغييرات ضريبة «الطاقة الخضراء»، حيث سيعيد بايدن أو يوسع الحوافز الضريبية التي تهدف الى تقليل انبعاثات الكربون - مثل الخصومات لاستثمارات تقليل الانبعاثات في المباني السكنية والتجارية واستعادة الائتمانات لشراء السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركات المصنعة التي تم الغاء ائتماناتها تدريجيا بموجب القانون الحالي. كما سيلغي بايدن التخفيضات على ضريبة الدخل الفيدرالية لتكاليف التنقيب عن النفط والغاز والنضوب.

10- كان أحد أكبر التغييرات في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017 هو تثبيت معدل ضريبة الدخل الفيدرالي للشركات بنسبة 21% لعام 2018 وما بعده. وقبل هذا القانون كان الحد الأقصى للمعدل الفعال للشركات المربحة 35%، لكن خطة بايدن ستعمل على زيادة معدل الضريبة على الشركات الى 28%، وسيجمع هذا التغيير ما يقدر بنحو 1.1 تريليون دولار أو نحو ذلك على مدى 10 سنوات.

