مصرف لبنان: لا تعويم للعملة

مال وأعمال

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي لرويترز، أنه لن يتم تعويم عملة البلاد إذا لم يجر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كان «رياض سلامة» قد قال في مقابلة سابقة إن عهد الربط بالدولار قد انتهى، لكنه أكد لرويترز أن التعويم يجب أن يكون مصحوبا بإصلاحات اقتصادية في إطار برنامج عام يعزز الثقة، وبموجب اتفاق مع صندوق النقد. وأضاف أنه لابد من خفض عجز الموازنة وإعادة التفاوض مع الدائنين والحصول على سيولة جديدة.

وأعلن سلامة يوم الجمعة الماضي أن «عصر تثبيت سعر صرف ?الليرة اللبنانية? مقابل ?الدولار? الأميركي انتهى. ونتجه نحو سعر صرف معوم يحدده السوق».

