منتجات «الكويتية للتموين».. قريباً بالجملة

مال وأعمال

شكل وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، لجنة لوضع تصور عام لإنشاء سوق جملة لمنتجات «الكويتية للتموين» وغيرها، لأصحاب الدخل المحدود.

واشارت مصادر مطلعة لـ«النهار» الى ان هذا التصور يهدف الى تعزيز استقرار الأسعار وتوفير سلع جديدة للمواطنين، وطرح المنتجات باسعار مناسبة من خلال البيع بالجملة للمنتجات والمواد الأساسية والمتمثلة في «الأرز- العدس- حليب البودرة- الزيت- الدجاج- المعجون- مفروم لحم البقر المجمد ومفروم لحم الغنم المجمد انتاج الكويت- حليب طازج (طويل الأمد)- الشاي وغيرها».

وتابعت المصادر ان التصور المبدئي يقوم على اقامة جمعية في كل محافظة، لبيع المنتجات للمواطنين بسعر مخفض ضمن مواد البطاقة التموينية، لافتة الى أن الهدف من اقامة السوق ايضا زيادة الاختيارات أمام المستفيد وتأمين الأمن الغذائي للبلاد، بالإضافة إلى انه لا يكلف الدولة أي مبالغ دعم إضافية لأنها تباع بسعر مخفض غير مدعوم وذلك لصالح المستفيد للحصول على المنتجات بسعر الجملة.

وحول تحديد شريحة أصحاب الدخل المحدود اوضحت المصادر ان المواطنين هم الفئة المستهدفة من هذا التصور وان هناك مقترحين في هذا الامر وهما:-

1- ان يكون الباب مفتوحاً للشراء بنظام الجملة امام جميع المواطنين، دون دعم كبير على أساس ان تحقيق الربح من بيع الكميات بالجملة.

2- ان يتم عمل شرائح للدخل ومن خلالها تحديد من له الاولوية.

وقالت مصادر ان المقترح الاول هو الاقرب للتنفيذ، وذلك لسرعة تنفيذ المقترح، حيث ان السلع لن تكون مدعمة وبالتالي سيكون الشراء وفقاً لحرية المستهلك.

ومن ناحية اخرى، قالت وزارة التجارة والصناعة، إنها أنفقت 12 مليون دينار على دعم المواد التموينية والإنشائية في ديسمبر الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن الإحصائية الأخيرة للفترة المذكورة أظهرت أن هذا المبلغ تم صرفه على دعم المواد التموينية الغذائية والإنشائية.

وأفادت بأن إجمالي ما تم انفاقه على المواد الغذائية التي تشمل المواد الاساسية اضافة الى حليب ومغذيات الاطفال بلغ 7.3 ملايين دينار، مبينة انها أكثر المواد المدعومة كلفة خلال الفترة المشمولة بالإحصائية.

وأضافت ان ما تم انفاقه على دعم حليب ومغذيات الاطفال بأنواعها المختلفة في ديسمبر الماضي قدر بحوالي 389 ألف دينار انفقت على 17 صنفا من تلك المواد، في حين ان دعم المواد الانشائية كلف الوزارة في الفترة ذاتها نحو 4.7 ملايين دينار.

يذكر ان عدد المسجلين في كشوف ادارة التموين وفق آخر احصائيات وزارة التجارة بلغ مليونين و153 ألفا و11 فردا من مستفيدي البطاقة التموينية في حين بلغ عدد البطاقات التموينية التي اصدرتها الوزارة لهم 240 ألفا و899 بطاقة.

