5 شركات من السوق الرئيس إلى «الأول»

مال وأعمال

أعلنت بورصة الكويت عن ترقية 5 شركات جديدة من السوق الرئيس إلى السوق الأول وهي: شركة عقارات الكويت، وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، وشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات وسيتم تطبيق نتائج عملية المراجعة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 14/2/2020.

وقالت «البورصة» في بيان على موقعها، إن الشركات الخمس الجديدة التي دخلت الى السوق الأول، تم بعد حصول بورصة الكويت على موافقة هيئة أسواق المال لإعادة هيكلة متطلبات ترقية الشركات الى السوق الأول، وفي خطوة تهدف الى رفع مستوى الشفافية وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة على السوق الأول عبر إفساح المجال لدخول المزيد من الشركات المتوسطة والكبيرة إليه.

وأوضحت انه لن يتم نقل شركة السوق الأول إلى السوق الرئيس، فيما قالت إن الشركات التي أخلت بالالتزامات المستمرة في السوق الأول، وقد منحت فترة سنة لتوفيق أوضاعها على أن تبقى خلال هذه الفترة في السوق الأول، هي: شركة ميزان القابضة، والشركة المتكاملة القابضة.

واشار محللون لـ «النهار» ان موافقة هيئة اسواق المال علي إعادة هيكلة متطلبات ترقية الشركات الى السوق الاول، وذلك في خطوة تهدف الى رفع مستوى الشفافية وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة على السوق الاول عبر افساح المجال لدخول المزيد من الشركات المتوسطة والكبيرة اليه.

وتوقع محللون ان تستمر البورصة في الاداء الايجابي خلال الفترة المقبلة خاصة مع توقعات بدخول سيولة اجنبية على الشركات الخمس الجديدة التي دخلت السوق الاول خاصة ان نتائجها المالية متوقع ان تكون ايجابية في ظل الاداء التشغيلي لها.

وفي ذات الاطار، وتفاعلت البورصة مع هذه القرارات، حيث شهدت مؤشراتها ارتفاع جماعي، مع ارتفاع واضح في السيولة وتراجع في احجام التداول، ليرتفع مؤشر السوق الأول بمعدل 0.6 في المئة وبنحو 37 نقطة ليرتفع من 6030.79 نقطة إلى 6067.75 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.64 في المئة، وبنحو 35.77 نقطة من 5529.6 5537.19 نقطة إلى 5572.96 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية بقيمة 207 ملايين دينار بنسبة 0.65 في المئة من 32.169 مليار دينار في جلسة الخميس، إلى 32.376 مليار دينار في جلسة أمس، وارتفعت القيمة السوقية للسوق الاول بنسبة 0.6 في المئة وبقيمة 144 ملين دينار من 23.607 مليار دينار إلى 23.752 مليار دينار، كما زادت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 0.7 وبقيمة 63 مليون دينار لترتفع من 8.561 مليارات دينار إلى 8.624 مليارات دينار.

وسجل المؤشر الرئيس صعوداً بنسبة 0.7 في المئة وبنحو 33.71 نقطة من 4567.33 نقطة إلى 4601.04 نقطة، كما ارتفع المؤشر الرئيس 50 بـنحو 35.7 نقطة وبنسبة 0.7 في المئة من 4672.84 نقطة إلى 4708.57 نقاط.

وارتفعت السيولة بنسبة بلغت 36.3 في المئة لتصل إلى 46.53 مليون دينار مقابل 34.14 مليون دينار في جلسة الخميس، في المقابل تراجعت أحجام التداول بواقع 5.3 في المئة لتصل إلى 197.24 مليون سهم مقابل 208.4 ملايين سهم، وزادت الصفقات بنسبة 2.8 في المئة إلى 9.15 آلاف صفقة.

