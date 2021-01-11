1.8 مليار دولار حصيلة الاكتتابات الأولية الخليجية في 2020

مال وأعمال

تراجع العدد الإجمالي للاكتتابات العامة الأولية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي في البورصات الإقليمية والدولية خلال عام 2020 إلى 7 إصدارات في العام الحالي، مقابل 12 إصداراً في عام 2019. وحسب بيان لشركة كامكو للاستثمار بلغت حصيلة أنشطة الاكتتابات العامة الأولية في عام 2020 للجهات الخليجية في البورصات الإقليمية والدولية 1.87 مليار دولار، مقابل 29.04 مليار دولار بالعام الذي يسبقه. كما شهد العام 2020 إدراج عدد من أسهم الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام الأولي في 2019 ومن ضمنها أسهم شركة بورصة الكويت (177 مليون دولار)، وشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه (32 مليون دولار)، وصندوق بيتك كابيتال ريت (77.8 مليون دولار للتداول في بورصة الكويت.

