إضافة 12 شركة للسوق الرئيس

مال وأعمال

أعلنت البورصة إتمام المراجعة السنوية للشركات المدرجة لعام 2021 وفقاً لأحكام قواعد البورصة، وبناء عليه تقرر إضافة 12 شركة لمؤشر السوق الرئيس 50.

وحسب بيان للبورصة فالشركات المضافة هي: مجموعة الخصوصية القابضة، ونقل وتجارة المواشي، والوطنية للرماية، وكامكو للاستثمار، فضلا عن الساحل للتنمية والاستثمار، ومنازل القابضة،كما تقرر إضافة كل من الكويتية للمنتزهات، ومدينة الأعمال الكويتية العقارية، وبيت الاستثمار الخليجي، ودبي الأولى للتطوير العقاري، وأسمنت الكويت، والكويتية لبناء المعامل والمقاولات.

وعلى الجانب الآخر فقد تقرر حذف 11 شركة لعدم مطابقتها معايير المؤشر وهي: مجموعة الامتياز الاستثمارية، وعقارات الكويت، والخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، والاستثمارات الوطنية.

وتقرر أيضاً حذف شركات ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، ومشاعر القابضة، ومجموعة عربي القابضة، وجياد القابضة، إلى جانب التخصيص القابضة، والكويتية للتمويل والاستثمار، والمنار للتمويل والإجارة.

